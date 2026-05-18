Motociclista presuntamente ebrio se accidenta con sus dos hijos en Ciudad del Carmen

Un fuerte accidente se registró en el asentamiento irregular Arroyo de los Franceses, en la colonia Manigua, donde un hombre presuntamente en estado de ebriedad terminó lesionado junto con sus dos pequeños hijos, luego de perder el control de la motocicleta que conducía e impactarse violentamente contra una mata de coco.

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, el masculino conducía una motocicleta semi automática color azul, con placas del estado, cuando por causas aún no determinadas perdió el control de la unidad. Versiones señalan que el conductor pudo haberse quedado dormido debido a las condiciones en las que manejaba, aunque serán las autoridades quienes determinen las causas exactas del percance.

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El accidente ocurrió cuando el hombre regresaba a su domicilio tras acudir a la casa de su madre, de donde presuntamente levantó a sus dos hijos menores de edad, quienes ya se encontraban dormidos, para llevárselos consigo.

Tras el fuerte impacto contra la mata de coco, vecinos del sector acudieron rápidamente para auxiliar al conductor y a los menores, quienes resultaron con diversos golpes y lesiones. Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria en el sitio.

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Se informó que el conductor presentó una fractura en uno de los brazos, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada. En tanto, los dos menores fueron entregados a su abuela, quien acudió al lugar para llevarlos nuevamente a su domicilio y resguardarlos tras el accidente.

La motocicleta quedó bajo resguardo en la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes.