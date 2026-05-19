Elemento de la Guardia Nacional resulta lesionado tras fuerte choque en Campeche

Un elemento de la Guardia Nacional resultó lesionado tras estrellarse en su motocicleta contra un automóvil particular, cuyo conductor no respetó la señal de alto en las inmediaciones de la unidad habitacional Fovissste Belén.

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El accidente ocurrió cuando el efectivo federal circulaba a bordo de una motocicleta semiautomática con dirección hacia el batallón. Sin embargo, al llegar al cruce con la avenida Fernando Montes de Oca, se impactó de lleno contra el costado de un vehículo que intentó atravesar la intersección sin detener su marcha.

Tras el fuerte choque, el motociclista salió proyectado y quedó herido sobre el pavimento. Al sitio arribaron paramédicos de la propia corporación federal, quienes le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

Por su parte, elementos de la Policía Estatal abanderaron la zona para agilizar el tráfico y evitar otro percance, ordenando el traslado de las unidades involucradas al corralón y turnando el caso ante el Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

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JGH