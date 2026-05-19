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Campeche / Sucesos

Elemento de la Guardia Nacional resulta lesionado tras fuerte choque en Campeche

Un elemento de la Guardia Nacional resultó lesionado tras chocar en motocicleta contra un automóvil que presuntamente se pasó el alto en Campeche.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

19 de may de 2026

1 min

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Automovilista se pasa el alto y provoca accidente contra agente de la Guardia Nacional
Automovilista se pasa el alto y provoca accidente contra agente de la Guardia Nacional / Dismar Herrera

Un elemento de la Guardia Nacional resultó lesionado tras estrellarse en su motocicleta contra un automóvil particular, cuyo conductor no respetó la señal de alto en las inmediaciones de la unidad habitacional Fovissste Belén.

Hombres de mar acudieron al Instituto de Pesca para exigir respuesta.

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El accidente ocurrió cuando el efectivo federal circulaba a bordo de una motocicleta semiautomática con dirección hacia el batallón. Sin embargo, al llegar al cruce con la avenida Fernando Montes de Oca, se impactó de lleno contra el costado de un vehículo que intentó atravesar la intersección sin detener su marcha.

Tras el fuerte choque, el motociclista salió proyectado y quedó herido sobre el pavimento. Al sitio arribaron paramédicos de la propia corporación federal, quienes le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

Por su parte, elementos de la Policía Estatal abanderaron la zona para agilizar el tráfico y evitar otro percance, ordenando el traslado de las unidades involucradas al corralón y turnando el caso ante el Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

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JGH

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