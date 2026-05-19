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¿Cuándo reabrirá Chichén Itzá tras su cierre hoy martes 19 de mayo? Esto dijo el INAH

El INAH dio detalles sobre el cierre temporal de la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Por Redacción Por Esto!

19 de may de 2026

1 min

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Chichén Itzá fue cerrado temporalmente, informó el INAH
Chichén Itzá fue cerrado temporalmente, informó el INAH / Por Esto!

La zona arqueológica de Chichén Itzá registró este martes 19 de mayo un cierre temporal en algunas de sus áreas de atención al público, situación que generó dudas entre turistas y visitantes sobre cuándo volverá a operar con normalidad.

A través de un comunicado oficial, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que el Centro de Atención a Visitantes (CATVI) y el antiguo parador turístico permanecerán cerrados únicamente durante el día de hoy.

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¿Cuándo reabrirá Chichén Itzá?

De acuerdo con la información emitida por el INAH, la medida aplica solo este martes 19 de mayo, por lo que se espera que las actividades se reanuden de manera habitual mañana miércoles 20 de mayo, salvo que las autoridades anuncien una nueva actualización.

El instituto explicó que el cierre temporal responde a “labores de coordinación operativa e interinstitucional”, con el objetivo de garantizar una adecuada atención a las y los visitantes que llegan diariamente a este importante sitio arqueológico de Yucatán.

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¿Qué áreas permanecen cerradas?

Según el comunicado, las áreas afectadas por esta suspensión temporal son:

  • El Centro de Atención a Visitantes (CATVI)
  • El antiguo parador turístico

Hasta el momento, el INAH no ha informado sobre afectaciones permanentes ni cancelaciones prolongadas en la zona arqueológica.

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