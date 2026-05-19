Choque entre camioneta y camión Ko’ox provoca caos vial en Campeche

Un choque por alcance entre una camioneta particular y un autobús del transporte urbano de la empresa Ko’ox generó el bloqueo parcial de la circulación en las inmediaciones del barrio de San Francisco, dejando como saldo daños materiales mínimos y afectaciones al flujo vehicular.

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El percance ocurrió sobre la calle 14, entre la calle 45 y la avenida Miguel Alemán. Los hechos se registraron cuando el operador del camión urbano detuvo su marcha de manera momentánea y fue impactado levemente en la parte trasera por una camioneta.

De acuerdo con datos recabados, el conductor de la unidad particular transitaba distraído al volante sobre la calle 14, por lo que al aproximarse al cruce con la 45 no logró frenar a tiempo, lo que originó el contacto contra la pesada unidad.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas ni crisis nerviosas entre los pasajeros del transporte público. El incidente ocasionó un intenso cuello de botella vial durante varios minutos mientras los involucrados obstruían el carril de circulación.

Al sitio arribaron ajustadores de seguros de ambas partes, quienes tras dialogar por unos momentos llegaron a un acuerdo amigable para el pago de los daños materiales, evitando con ello que las unidades fueran remolcadas al corralón por las autoridades de tránsito.

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JGH