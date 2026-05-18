Cámaras captan robo de caja registradora en pollería de Escárcega

Un solitario delincuente que se cubría el rostro con su camisa logró llevarse la caja registradora de un negocio de pollos asados, ubicado sobre la avenida Héctor Pérez Martínez por calle 49 de la colonia Esperanza, en Escárcega. El robo ocurrió durante la madrugada de este lunes, luego de que el implicado lograra desprender el protector de metal de la parte posterior del establecimiento para poder ingresar, hecho que quedó completamente grabado por las cámaras de seguridad.

Noticia Destacada Vecinos de la colonia Concordia en Escárcega alertan riesgo de incendio por cables de CFE

Según datos recabados, las imágenes del circuito cerrado muestran el momento exacto en el que el joven se introduce al local y, con un cuchillo en mano, intenta forzar la caja registradora que presuntamente contenía dinero en efectivo. Después de varios intentos fallidos por abrirla en el sitio, el sujeto decidió arrancarla de los cables de energía para llevársela completa y escapar entre las calles de la colonia.

El atraco fue descubierto por la mañana, cuando los encargados del negocio llegaron para iniciar su jornada laboral y se percataron de que faltaba la caja. Al revisar las grabaciones del lugar, confirmaron que habían sido víctimas del solitario ladrón. Se informó que los afectados acudirán a la Vicefiscalía Regional del Estado para interponer la denuncia correspondiente por este robo con fuerza.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH