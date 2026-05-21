Puso a bailar a todos en la feria sin saber que sería su último show: Fallece querido músico ‘El Tobi' en Hecelchakán

Por complicaciones derivadas de una tos, falleció el tecladista José Francisco Balán Chan, conocido popularmente como El Tobi, a los 51 años de edad. Además de su faceta musical, era empleado del DIF de Hecelchakán. A pesar de vivir con una discapacidad, logró salir adelante y estudiar la licenciatura en Informática en la Benemérita Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez. Hoy en día, su cuerpo está siendo velado en el barrio La Conquista.

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Fue un hombre profesional que solía transportarse a bordo de un mototaxi junto con su esposa, Bertila García López, con quien procreó a un hijo que hoy tiene 12 años y lamentablemente queda en la orfandad. El Tobi era tecladista de su propio negocio musical y durante toda la reciente Feria de Santa Cruz estuvo a cargo de las tardeadas, donde puso a bailar a mucha gente. Nadie se imaginó que aquella presentación sería su última salida en medio del espectáculo.

Sus hermanas, Yenni y Lucía Balán Chan, indicaron que él era muy sensible a las fiebres y a la gripe. Por la mañana lo estaban tratando y él incluso acudió al mercado para hacer las compras del día. Sin embargo, una hora después comenzó a toser de forma frecuente y grave, por lo que llamaron a los paramédicos del SAMU. Aunque el personal médico lo abordó a la ambulancia, al llegar al hospital del IMSS-Bienestar ya había fallecido.

Ante la situación, se dio aviso inmediato a los familiares para informarles sobre la pérdida. La familia reportó que ya se comunicaron con un hermano que reside en Puebla para que viaje a la comunidad, ya que el sepelio se programó para este viernes por la mañana. Mientras tanto, los servicios funerarios continúan en su hogar del barrio La Conquista.

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JGH