Pareja derrapa en motocicleta frente a Chedraui de Ciudad del Carmen; termina hospitalizada

Una pareja que se desplazaba a bordo de una motocicleta terminó en el hospital tras sufrir un aparatoso accidente la tarde de este martes sobre la avenida Aviación, dejando como saldo a una mujer lesionada con posible fractura y daños materiales en la unidad de dos ruedas.

Noticia Destacada ¡Iba tomado! Conductor provoca aparatoso choque en Ciudad del Carmen y desata caos vial

Los hechos ocurrieron justamente frente a la tienda Chedraui Tacubaya, en la esquina con la calle 42-C. En ese punto, un hombre y una mujer circulaban a bordo de una motocicleta semiautomática de color azul, con placas de circulación 11GYR7 del estado de Campeche, con dirección hacia el centro de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, aún se desconoce si el conductor perdió el control del manubrio o si la unidad derrapó debido a las condiciones del pavimento, lo que provocó que ambos ocupantes cayeran de forma violenta y se arrastraran varios metros sobre el asfalto.

Testigos del percance solicitaron el apoyo inmediato de los cuerpos de emergencia, arribando al sitio paramédicos de Protección Civil, quienes brindaron los primeros auxilios a los involucrados.

Tras la valoración médica, se determinó que la mujer presentaba heridas de consideración y una probable fractura, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital de la capital. Por su parte, el conductor logró ponerse de pie, levantó la motocicleta y posteriormente siguió a la ambulancia por sus propios medios hacia el nosocomio.

Elementos de Tránsito y Vialidad acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido; sin embargo, al confirmarse que no hubo un segundo vehículo involucrado en el siniestro, los agentes se retiraron minutos después.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH