“El calor no perdona”: saquean tráiler cargado con climas tras volcadura en Ciudad del Carmen

La mañana de este lunes se registró la volcadura de un tráiler cargado con aires acondicionados sobre la carretera federal que conecta Frontera, Tabasco, con San Antonio Cárdenas, en la región de Atasta, perteneciente al municipio de Carmen. El hecho derivó de inmediato en actos de rapiña por parte de decenas de personas que arribaron al lugar.

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De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la pesada unidad perdió el control del volante por causas aún no confirmadas, lo que provocó que el tractocamión terminara volcado a un costado del acotamiento, entre la cinta asfáltica y la zona de maleza.

Tras el accidente, ciudadanos que transitaban por el tramo carretero dieron aviso a los números de emergencia. Sin embargo, según versiones de testigos, antes de la llegada de las corporaciones policiacas comenzaron a congregarse pobladores y automovilistas, quienes sustrajeron la mercancía que transportaba el tráiler, consistente en equipos de climatización de diversas marcas.

A pesar de lo aparatoso del percance, de manera preliminar no se reportaron personas lesionadas de gravedad ni pérdidas humanas, aunque sí se registraron cuantiosos daños materiales en la unidad de carga y la pérdida total del cargamento robado.

Elementos de la Guardia Nacional y personal de emergencia acudieron posteriormente al sitio para tomar conocimiento de los hechos, resguardar el área y coordinar las maniobras para el retiro del tráiler siniestrado. Las autoridades correspondientes serán las encargadas de determinar las causas exactas del accidente e investigar los actos de rapiña.

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JGH