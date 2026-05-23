Desaparecen más de 76 mil pesos de padres en secundaria de Campeche; acusan a operadores del PRI

El presunto desvío de 76 mil 500 pesos provenientes de las cuotas escolares de la Escuela Secundaria General número 7 'Pedro Baranda Quijano' dio un nuevo giro, luego de que integrantes de la Mesa Directiva de Padres de Familia denunciaran la presunta participación de personas vinculadas al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la operación que derivó en la desaparición del recurso destinado al mejoramiento del plantel.

Noticia Destacada Indigente termina herido tras riña cerca del mercado principal de Campeche

La vocal de la Mesa Directiva, Alondra Castillo Tamayo, aseguró que el dinero recaudado fue transferido a la cuenta de un supuesto soldador encargado de reparar 300 sillas escolares. No obstante, el trabajo nunca se realizó y tanto el recurso como el mobiliario desaparecieron. La madre de familia sostuvo que ya existe una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam).

Relató que el problema inició en octubre de 2025, cuando la tesorera y la contralora le informaron que un familiar del dirigente estatal priista, Ricardo Medina Farfán, pretendía apoyar al plantel con mejoras eléctricas. Castillo Tamayo añadió que luego apareció un supuesto secretario de Medina Farfán, identificado como Joel Manrique, quien habría fungido como intermediario para la reparación de las sillas. El costo se fijó inicialmente en 180 pesos por unidad, pero aumentó a 250 pesos, alcanzando los 76 mil 500 pesos, transferencia realizada el 2 de diciembre con el conocimiento de los directivos del plantel.

La denunciante explicó que posteriormente recibió llamadas del supuesto secretario, quien les planteó que la escuela debía entregar una factura a nombre de terceros y devolver el dinero transferido para luego recibir una parte del recurso. Al intentar localizar al soldador, encontraron irregularidades en los domicilios y descubrieron que los datos bancarios no coinciden con la identidad presentada. Añadió que la dirección de la escuela le pidió mantener el asunto de manera interna, pero decidió hacerlo público. Hasta el momento solo se han recuperado 20 mil pesos devueltos por la tesorera, por lo que faltan 56 mil 500 pesos y las sillas no han sido devueltas.

Se lava las manos

Por su parte, el dirigente estatal del PRI, Ricardo Medina Farfán, negó relación alguna con el caso y dijo que ni siquiera cuenta con secretarios o gestores que lleven trámites relacionados con su persona.

Explicó que, en su carácter de regidor y ex titular de la Secretaría de Educación de Campeche (Seduc), es muy frecuente que las personas se acerquen a solicitar apoyos, pero aclaró que con la General 7 no tiene trato desde hace más de dos años y medio, cuando se gestionaron recomendaciones para rehabilitar la estructura del edificio. "De ninguna manera lo hacemos pidiendo algún tipo de contraprestación o algún tipo de trato de documentos fuera de lo transparente", concluyó.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH