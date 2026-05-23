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Explota transformador en Hecelchakán y peligran vacunas del IMSS Bienestar por planta sin instalar

La explosión de un transformador dejó sin energía al IMSS Bienestar de Hecelchakán; pacientes permanecieron sin clima y temen daños en vacunas.

Jorge Amado Caamal

Por Jorge Amado Caamal

23 de may de 2026

1 min

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Un transformador explotó frente al IMSS Bienestar de Hecelchakán durante la noche.
Un transformador explotó frente al IMSS Bienestar de Hecelchakán durante la noche. / Jorge Amado Caamal

Un transformador de energía eléctrica explotó y se quemó frente al Hospital IMSS Bienestar de Hecelchakán, ubicado en la calle 31 del barrio de San Antonio, dejando a la clínica por completo a oscuras.

Empleados del nosocomio denunciaron que la planta de emergencia no funcionó, por lo que los pacientes se quedaron sin aire acondicionado y advirtieron que los lotes de vacunas y medicamentos costosos corren el riesgo de echarse a perder.

El accidente ocurrió a la salida de Champotón, a la altura del ejido Paraíso.

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Los hechos ocurrieron después de las 23:30 horas, cuando el estallido del transformador derribó cables de alta tensión. El incidente provocó que la maleza de un poste cercano, situado frente a la casa del señor Carlos Leonides Ceh, comenzara a incendiarse.

Empleados señalaron que la planta de emergencia del IMSS no funcionó.
Empleados señalaron que la planta de emergencia del IMSS no funcionó. / Jorge Amado Caamal

Al lugar arribaron bomberos para sofocar el fuego y controlar la situación. Trabajadores del hospital señalaron con preocupación que la nueva planta de luz llegó hace un mes, pero no ha sido instalada, lo que dejó desprotegida a la clínica ante esta emergencia.

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JGH