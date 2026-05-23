¡Se partió a la mitad! Tráiler sufre aparatoso accidente a la salida de Champotón

Anoche, una unidad de carga perteneciente a la empresa Transportistas Unidos de Morelos sufrió un accidente luego de que su caja se partiera en dos a la salida de la cabecera de Champotón, en el ejido de Paraíso.

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De acuerdo con los datos recabados, el percance se registró alrededor de las 21:40 horas a la salida de esta cabecera, sobre la carretera federal Champotón Campeche. Por ahora, no hay un reporte oficial por parte de las autoridades sobre las causas que originaron este incidente que dejó varada a la unidad de carga pesada.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional, quienes se encargaron de abanderar la zona y realizar las diligencias correspondientes. Por último, con el apoyo de una grúa de servicio particular, el pesado vehículo fue retirado del lugar. Según los informes, el chofer resultó ileso y no hubo reportes de rapiña. Hasta el momento, no se ha dado a conocer qué mercancía transportaba la unidad siniestrada.

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JGH