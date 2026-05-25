Habrá siete días con lluvias en Yucatán del 25 al 31 de mayo; Protección Civil emite alerta

Del lunes 25 al domingo 31 de mayo se prevén lluvias vespertinas en distintos puntos de Yucatán, debido al ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe, inestabilidad atmosférica y el establecimiento de una vaguada, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Ante el incremento gradual en el potencial de precipitaciones durante esta semana, el Gobierno del Estado, a través de Procivy, llamó a la población a tomar medidas preventivas y mantenerse informada únicamente mediante canales oficiales.

De acuerdo con el monitoreo y análisis de las condiciones meteorológicas actuales, el aumento de lluvias estará relacionado con diversos fenómenos atmosféricos, entre ellos humedad proveniente del Caribe, condiciones de inestabilidad en niveles superiores de la atmósfera y la presencia de una vaguada sobre la región.

El análisis elaborado por el Centro Estatal de Monitoreo y Alertamiento señala que durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026 podrían presentarse condiciones atmosféricas variables debido a la posible consolidación del fenómeno de El Niño, combinado con temperaturas cálidas en el océano Atlántico tropical.

Noticia Destacada Ola de calor azota a Yucatán: Sensación térmica rozará los 50 grados, alerta Procivy

El titular de Procivy, Hernán Hernández Rodríguez, explicó que los antecedentes muestran que la presencia de El Niño no necesariamente provoca una disminución severa de lluvias en Yucatán.

Como referencia, recordó que durante 2015 y 2023, años influenciados por condiciones cálidas asociadas a este fenómeno, el estado registró acumulados aproximados de 978 y 906 milímetros de lluvia, respectivamente, cifras cercanas al promedio climatológico estatal.

El funcionario precisó que el principal efecto esperado para esta temporada sería una distribución más irregular y concentrada de las precipitaciones, más que una reducción absoluta en el volumen de lluvias.

Riesgos por lluvias intensas en Yucatán

Aunque El Niño suele disminuir la cantidad de ciclones tropicales en el Atlántico, Hernández Rodríguez advirtió que esto no significa ausencia de riesgos para Yucatán.

Indicó que el estado podría registrar lluvias intensas de corta duración, inundaciones urbanas, encharcamientos, actividad eléctrica, rachas de viento y afectaciones hidrometeorológicas relacionadas con ondas tropicales y sistemas de baja presión.

Noticia Destacada Pronóstico del clima en Yucatán 21 de mayo: habrá posibles tormentas y calor de 40 grados este jueves

“El principal riesgo para el estado durante esta temporada estará asociado a lluvias intensas de corta duración, inundaciones urbanas y en zonas bajas, encharcamientos, actividad eléctrica, rachas de viento y eventos de lluvia localmente fuertes”, señaló el titular de Procivy.

Recomendaciones de Protección Civil ante la temporada de lluvias

La dependencia estatal recomendó a la ciudadanía:

Limpiar techos, patios, rejillas y desagües.

Evitar tirar basura en calles y alcantarillas.

Identificar zonas susceptibles a inundaciones.

Revisar techumbres y asegurar objetos que puedan desprenderse.

Tener listos documentos importantes.

Contar con un plan familiar de protección civil.

Asimismo, exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos oficiales y evitar compartir información no verificada durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026.