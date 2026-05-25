Inicia operaciones el área de Urgencias del Hospital O'Horán de Mérida

El nuevo Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” comienza operaciones en el área de Urgencias este lunes 25 de mayo a las 7:00 de la mañana, como parte del proceso de transición y puesta en marcha de la nueva infraestructura hospitalaria impulsada por el Gobierno de Yucatán.

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) informó que se intensificaron las acciones de traslado de pacientes desde las antiguas instalaciones del hospital hacia el nuevo complejo médico, siguiendo el monitoreo permanente que mantiene el gobernador Joaquín Díaz Mena sobre la entrada en operación del nosocomio.

De acuerdo con las autoridades estatales, el objetivo es garantizar la continuidad de la atención médica y avanzar de manera ordenada en la transición hospitalaria, priorizando la seguridad y bienestar de las y los pacientes.

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La apertura del área de Urgencias representa un paso clave para consolidar este proyecto estratégico de salud pública, que busca fortalecer la capacidad hospitalaria y ampliar la cobertura de atención médica para las familias yucatecas.

La SSY señaló que, por instrucción del Ejecutivo estatal, las instituciones involucradas reforzaron la coordinación operativa para asegurar que cada traslado se realice con eficiencia, seguridad y estricto apego a los protocolos clínicos.

Hasta el momento, se han efectuado 130 traslados de pacientes. De esta cifra, 101 personas permanecen hospitalizadas o en terapia intensiva, mientras que 29 pacientes ya fueron dados de alta por mejoría.

Asimismo, en el nuevo Hospital O’Horán ya se realizaron con éxito siete cirugías, además de brindar 31 consultas médicas y 48 atenciones de diálisis y hemodiálisis.

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Las autoridades destacaron que estas acciones son resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Salud de Yucatán, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y personal médico, de enfermería, paramédico y operativo que participa en cada movilización de pacientes.

Como parte de este avance, también se anunció el cierre progresivo de las áreas de hospitalización de Medicina Interna, Pediatría, Cirugía, Traumatología y Ortopedia en las antiguas instalaciones del Hospital O’Horán, debido al traslado gradual de los servicios hacia el nuevo complejo hospitalario.

La apertura escalonada del nuevo Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” permitirá ampliar la capacidad de atención médica pública en Yucatán, fortalecer la respuesta hospitalaria y ofrecer servicios más modernos, oportunos y especializados en beneficio de la población.