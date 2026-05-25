Marcha de la CNTE hoy en CDMX: ruta, horarios, calles cerradas y alternativas viales

La Ciudad de México enfrentará complicaciones viales este lunes por una serie de movilizaciones sociales, entre ellas la marcha convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bajo la consigna “La Huelga Va”.

La movilización forma parte de las acciones del magisterio para exigir respuestas a sus pliegos petitorios por parte de las autoridades federales.

De acuerdo con reportes preventivos y datos de los organizadores, la protesta contará con la participación de distintas delegaciones del país, incluida la Sección 22 de Oaxaca, que habría destinado una parte de su plantilla docente para trasladarse a la capital.

La concentración principal está prevista a partir de las 09:00 horas, aunque se anticipa que los contingentes comiencen a llegar antes al punto de reunión, por lo que las afectaciones podrían iniciar desde temprano.

¿Cuál será la ruta de la marcha de la CNTE en CDMX?

La marcha de la CNTE partirá del Ángel de la Independencia y avanzará hacia el primer cuadro de la Ciudad de México.

La ruta prevista contempla Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, calle 5 de Mayo y como destino final la Plaza de la Constitución, en el Zócalo capitalino.

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Debido a este recorrido, se prevén cierres escalonados y cortes temporales conforme avancen los contingentes hacia el Centro Histórico.

¿Qué calles estarán cerradas por la movilización?

Las principales afectaciones se esperan en Paseo de la Reforma, especialmente en los cruces con Florencia, Niza, General Prim, Versalles, Morelos y Donato Guerra.

En Avenida Juárez podrían registrarse cortes desde Balderas y en cruces como Revillagigedo, Luis Moya y López. También se prevén complicaciones en el Eje Central, principalmente en la conexión con Avenida Juárez y 5 de Mayo.

En el Centro Histórico, las restricciones podrían alcanzar calles como Simón Bolívar, Isabel la Católica y La Palma.

¿Cuáles son las alternativas viales?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda evitar el perímetro de la marcha y utilizar rutas alternas como Avenida Chapultepec, Circuito Interior, Avenida Hidalgo, Artículo 123, Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación y Eje 2 Oriente Congreso de la Unión.

También se sugiere anticipar traslados, revisar el estado del transporte público y considerar tiempos adicionales, especialmente para quienes se dirijan al Centro Histórico o zonas cercanas a Reforma.

#ReporteVial | Te compartimos las previsiones y movilizaciones programadas para este lunes 25 de mayo de 2026. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/WoCheFh6iM — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 25, 2026

Otras concentraciones previstas este lunes

Además de la CNTE, la agenda de movilizaciones contempla una concentración de Movimiento Global a Gaza México en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; actividades del colectivo Solidaridad Militante “Va por Cuba”; una asamblea de La Voz del Anáhuac en Cuauhtémoc, y una concentración de la colectiva “Hijas de la Cannabis” en Plaza Tlaxcoaque.

Estas actividades podrían generar afectaciones adicionales en distintos puntos de la capital, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos viales oficiales.

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