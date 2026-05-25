Universidad Rosario Castellanos abrirá convocatoria en junio para nuevos estudiantes en Yucatán

La titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) en Yucatán, Mirna Manzanilla Romero, informó que en junio se abrirá una nueva convocatoria para ingresar a la Universidad Rosario Castellanos, con el objetivo de ampliar la matrícula estudiantil y aprovechar las instalaciones del nuevo plantel.

Dijo que el nuevo espacio cuenta con 31 aulas, laboratorios y áreas para la formación académica, lo que permitirá incrementar la capacidad de atención para nuevos estudiantes interesados en cursar programas relacionados con tecnología y humanidades.

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Indicó que el modelo educativo será híbrido, permite que los estudiantes tomen algunas materias en línea y otras de manera presencial, esquema que busca brindar mayor flexibilidad y facilitar el acceso a personas que viven fuera de Mérida o combinan estudios con actividades laborales.

Comentó que la intención es que la universidad pueda consolidarse como alternativa educativa accesible y moderna, alineada con las nuevas dinámicas de enseñanza y aprendizaje, además de responder a las necesidades profesionales actuales del estado.

Sobre la demanda educativa, comentó que actualmente distintas carreras tanto del área tecnológica como de humanidades presentan interés por parte de los aspirantes.

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“No tengo ahorita exactamente el dato de la tendencia, pero sorprendentemente vimos que las primeras inscripciones fueron para humanidades”, expresó.

La secretaria señaló que este comportamiento refleja también el interés de las nuevas generaciones por disciplinas relacionadas con el análisis social, cultural y educativo, aunque aclaró que las carreras vinculadas a ciencia y tecnología continúan siendo prioridad de la estrategia educativa estatal.