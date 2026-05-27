Cierran el puerto de Progreso hoy miércoles 27 de mayo: alertan por fuertes vientos y oleaje en Yucatán

La Capitanía Regional de Puerto en Progreso ordenó este miércoles la suspensión temporal de actividades para embarcaciones menores frente al litoral yucateco, debido al incremento en la intensidad de los vientos y el oleaje ocasionados por un evento de surada en la región.

La medida comenzó a aplicarse a partir de las 11:00 de la mañana y restringe la navegación a barcos menores de 500 unidades de arqueo bruto, como parte de las acciones preventivas para evitar incidentes marítimos ante las condiciones adversas en el Golfo de México.

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Según el reporte emitido por autoridades navales, en la zona se presentan vientos provenientes del sureste con velocidades cercanas a los 26 nudos, además de rachas que oscilan entre los 25 y 32 nudos. A ello se suma un aumento en el oleaje, con alturas estimadas de entre cinco y ocho pies.

El aviso marítimo señala que estas condiciones representan un riesgo para pescadores ribereños, prestadores de servicios turísticos y demás embarcaciones de menor tamaño que operan frente a las costas de Yucatán.

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Ante este panorama, autoridades exhortaron a la comunidad marítima a mantenerse atenta a los reportes oficiales y evitar salir al mar mientras permanezca vigente la restricción, ya que el comportamiento del viento y las corrientes podría complicar las maniobras de navegación.

Se espera que en las próximas horas continúe el monitoreo de las condiciones meteorológicas para determinar cuándo podrían reanudarse las actividades marítimas de manera segura en el puerto de Progreso y otros puntos del litoral yucateco.