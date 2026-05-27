Otro choque entre camión Ko’ox y camioneta en Campeche

Un caos vial y daños materiales de regular cuantía dejó un hecho de tránsito protagonizado por un camión del Ko’ox en la antigua carretera a Kalá.

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Los hechos ocurrieron cuando el operador del transporte público número 18 intentó incorporarse a la circulación de la carretera, tratando de ganarle el paso a la conductora de una camioneta, quien circulaba con preferencia, lo que derivó en el impacto entre ambas unidades.

Tras el percance, se generó afectación al tránsito vehicular en la zona, mientras agentes de la Policía Estatal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar el deslinde de responsabilidades.