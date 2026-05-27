Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Más de 2 mil 800 embarcaciones siguen sin rampa en Cancún previo a huracanes

Campeche / Sucesos

Otro choque entre camión Ko’ox y camioneta en Campeche

Choque entre camión Ko’ox y camioneta en carretera a Kalá. Hubo caos vial y daños materiales; Policía Estatal atendió el percance.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

27 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Policía Estatal atiende percance vial en Escárcega
Policía Estatal atiende percance vial en Escárcega / Dismar Herrera

Un caos vial y daños materiales de regular cuantía dejó un hecho de tránsito protagonizado por un camión del Ko’ox en la antigua carretera a Kalá.

Renta, comida y servicios: el costo real de vivir en Campeche

Noticia Destacada

¿Qué tan caro es vivir en Campeche en 2026? Estos son los gastos mensuales

Los hechos ocurrieron cuando el operador del transporte público número 18 intentó incorporarse a la circulación de la carretera, tratando de ganarle el paso a la conductora de una camioneta, quien circulaba con preferencia, lo que derivó en el impacto entre ambas unidades.

Tras el percance, se generó afectación al tránsito vehicular en la zona, mientras agentes de la Policía Estatal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar el deslinde de responsabilidades.

Te puede interesar