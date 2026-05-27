Papa León XIV y Pedro Sánchez dialogan sobre paz, migración y cooperación entre España y el Vaticano

El Papa León XIV sostuvo este 27 de mayo una reunión oficial con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, en el Palacio Apostólico del Vaticano, informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El encuentro formó parte de la agenda diplomática entre ambas naciones y estuvo acompañado posteriormente por una reunión con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, así como con monseñor Paul Richard Gallagher, responsable de las relaciones internacionales de la Santa Sede.

De acuerdo con el comunicado oficial, durante las conversaciones se destacó el buen momento que atraviesan las relaciones entre España y el Vaticano, además de la expectativa por el próximo Viaje Apostólico del pontífice.

Vaticano y España destacan diálogo y cooperación

La Santa Sede señaló que ambas partes coincidieron en la importancia de fortalecer el diálogo entre las autoridades civiles y la Iglesia, con el objetivo de impulsar acuerdos enfocados en el bienestar social y el respeto mutuo.

Durante la reunión también se analizaron temas relacionados con la convivencia social, el papel de las instituciones y la necesidad de mantener mecanismos de cooperación entre distintos sectores de la sociedad.

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El Vaticano resaltó que el intercambio se desarrolló en un ambiente cordial y de colaboración diplomática.

Migración, conflictos y paz, entre los temas centrales

Uno de los ejes principales de la conversación fue el contexto internacional y las consecuencias derivadas de distintos conflictos globales.

Según la Oficina de Prensa de la Santa Sede, León XIV y Pedro Sánchez abordaron asuntos relacionados con las migraciones, la importancia del multilateralismo y el respeto al derecho internacional.

León XIV se reúne con el Presidente del Gobierno de España - Vatican News https://t.co/CsZgouV6S0 — Vatican News (@vaticannews_es) May 27, 2026

Asimismo, coincidieron en la necesidad de mantener esfuerzos permanentes para promover la paz y atender los desafíos humanitarios que enfrentan distintas regiones del mundo.

La reunión ocurre en un momento de tensión internacional marcado por conflictos armados, crisis migratorias y debates sobre cooperación global, temas que el Vaticano ha colocado como prioritarios en la agenda diplomática del nuevo pontificado de León XIV.

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