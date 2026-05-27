México y EU arrancan negociaciones del T-MEC; Marcelo Ebrard encabezará primera ronda de revisión

La Secretaría de Economía informó que México y Estados Unidos llevarán a cabo del 27 al 29 de mayo de 2026 la primera ronda formal de negociaciones preparatorias para la Revisión Conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con el comunicado oficial, las reuniones serán encabezadas por Marcelo Ebrard Casaubón y forman parte de los trabajos bilaterales orientados a fortalecer el acuerdo comercial que integra a América del Norte.

La dependencia federal detalló que ambos gobiernos acordaron iniciar conversaciones formales con el objetivo de avanzar en la construcción de resultados concretos que beneficien a la región en materia económica, comercial y de inversión.

Delegación de Estados Unidos llegará con congresistas y empresarios

La Secretaría de Economía destacó que la representación estadounidense estará integrada por congresistas bipartidistas pertenecientes al Comité de Medios y Arbitrios (Ways and Means), uno de los órganos más influyentes en materia comercial dentro del Congreso de Estados Unidos.

Además, participarán alrededor de 60 empresarios de distintos sectores productivos, lo que, según el gobierno mexicano, refleja la relevancia estratégica que mantiene el T-MEC para la economía regional y la relación bilateral entre ambos países.

Las autoridades mexicanas señalaron que esta participación empresarial busca fortalecer el diálogo económico y generar condiciones favorables para nuevas inversiones y cadenas de suministro en América del Norte.

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Marcelo Ebrard encabezará los trabajos de negociación

El titular de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, será el encargado de liderar la delegación mexicana durante esta primera etapa de conversaciones.

El gobierno federal considera que la revisión del T-MEC representa una oportunidad para consolidar la integración económica regional frente a los desafíos globales relacionados con comercio, producción industrial, cadenas logísticas y competencia internacional.

La Secretaría de Economía indicó que las mesas de trabajo permitirán definir prioridades y posibles ajustes dentro del marco del tratado comercial firmado entre México, Estados Unidos y Canadá.

México y EU acuerdan nuevas rondas de negociación

Como parte de los acuerdos alcanzados, ambos países establecieron un calendario inicial para dar continuidad a las negociaciones durante los próximos meses.

La segunda ronda de conversaciones se realizará en Washington D.C. los días 16 y 17 de junio, mientras que una tercera etapa de reuniones tendrá lugar en la Ciudad de México durante la semana del 20 de julio.

Con ello, los gobiernos buscan mantener un diálogo permanente previo al proceso formal de revisión del T-MEC contemplado en el propio tratado comercial.

Gobierno mexicano apuesta por una región más integrada

En el comunicado difundido por la Secretaría de Economía, México y Estados Unidos reiteraron su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral para consolidar una América del Norte “más integrada, dinámica y robusta”.

El gobierno mexicano considera que el T-MEC continúa siendo una herramienta clave para impulsar inversiones, fortalecer exportaciones y mantener la competitividad regional frente a mercados asiáticos y europeos.

Además, las autoridades federales sostienen que la coordinación económica entre los tres países resulta estratégica en sectores como manufactura, tecnología, energía, automotriz y cadenas de suministro.

#ComunicadoEconomía 🗞️



México y Estados Unidos celebran primera ronda bilateral de negociación rumbo a la Revisión Conjunta del #TMEC



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T-MEC se mantiene como eje de la relación comercial

Desde su entrada en vigor en 2020, el T-MEC se ha consolidado como el principal marco regulatorio para el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

El tratado sustituyó al antiguo TLCAN y estableció nuevas reglas en áreas laborales, medioambientales, digitales y de contenido regional.

Actualmente, Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial de México, mientras que el mercado mexicano representa uno de los principales destinos de exportación para empresas estadounidenses.

Con el inicio de estas negociaciones, ambos gobiernos buscan preparar el terreno para la revisión conjunta del acuerdo y mantener la estabilidad económica y comercial de la región norteamericana.

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