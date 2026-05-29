Cónsul de Estados Unidos visita Ciudad del Carmen y destaca potencial energético y turístico

El cónsul general de Estados Unidos para la Península de Yucatán, Justen A. Thomas, realizó este viernes su primera visita oficial a Ciudad del Carmen, donde sostuvo encuentros con autoridades locales y conoció de primera mano las condiciones económicas, turísticas y de inversión que ofrece el municipio.

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El diplomático reconoció la importancia estratégica que tiene Carmen dentro de la industria energética nacional, particularmente por la presencia de compañías estadounidenses vinculadas al sector petrolero y de servicios especializados.

Durante su estancia, señaló que quedó gratamente impresionado por la ciudad, destacando la belleza de su centro histórico, sus playas y el potencial que posee tanto en materia turística como de negocios.

En breve entrevista con medios de comunicación locales, tras su reunión en el Ayuntamiento de Carmen, afirmó que es prioridad dar seguimiento a los inversionistas norteamericanos en México y que Carmen no es la excepción.

Indicó que uno de los objetivos de la visita fue conocer las inversiones que empresas estadounidenses mantienen en la región, así como escuchar las inquietudes y perspectivas de crecimiento de los sectores productivos.

Thomas reconoció la relevancia estratégica de Ciudad del Carmen dentro de la industria energética nacional, especialmente por la presencia de compañías estadounidenses relacionadas con el sector petrolero y servicios especializados.

Explicó que el Consulado mantiene un diálogo permanente con las empresas de su país para conocer sus necesidades y explorar oportunidades de nuevas inversiones.

El representante diplomático recordó que su oficina, ubicada en Mérida, atiende los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, por lo que continuará dando seguimiento a los temas relacionados con la Península.

Aunque aclaró que esta visita tuvo un carácter principalmente de acercamiento y conocimiento de la ciudad, no descartó futuras colaboraciones o proyectos derivados de la información recopilada durante su recorrido.

Finalmente, adelantó que Estados Unidos celebrará durante 2026 el 250 aniversario de su independencia, por lo que se preparan diversas actividades de diplomacia pública en la región.

Asimismo, expresó su deseo de regresar a Ciudad del Carmen en futuras ocasiones, incluso como visitante, para seguir disfrutando de los atractivos que ofrece el municipio.

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JGH