Familias protestan por prolongado apagón en Campeche

En la Calle Brasil del Barrio de Santa Ana, decenas de familias llevan más de 24 horas sin servicio de energía eléctrica, motivo por el cual retuvieron a personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que solucionen el problema.

La ciudadana Yobana Real recordó que desde el pasado 28 de mayo, a las 15:00 horas, se quedaron sin servicio eléctrico, afectando sus actividades cotidianas en los hogares.

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Reconocieron que los trabajadores no tienen la culpa de la protesta, pero señalaron que es la única medida para que la paraestatal se vea obligada a resolver la problemática, pues otra noche sin luz es impensable.

Añadió que este día, en punto de las 13:00 horas, personal de la CFE acudió para dar atención al reporte, pero al levantar las cuchillas explotó el transformador.

“Dicen que el Ingeniero no da la orden para que nos cambien el transformador, no hemos sido groseros con ellos, pero tampoco es nuestra culpa que pasen estas cosas”, explicaron.