Aparatoso choque en Ciudad del Carmen deja una luminaria destruida

Un fuerte accidente de tránsito se registró sobre la avenida Isla de Tris, frente al fraccionamiento San Francisco y a escasos metros de Plaza Palmira y Plaza Las Palmas, donde un tractocamión y un automóvil particular colisionaron, provocando además la caída de un poste de alumbrado público propiedad del municipio.

Noticia Destacada Por evitar que cayera una bolsa, conductor se estrella contra un árbol en Ciudad del Carmen

Los hechos ocurrieron cuando un tractocamión de la marca Kenworth, color rojo, con placas de circulación 32-AJ-7D del servicio federal de carga, circulaba sobre dicha arteria y presuntamente intentaba realizar una maniobra de retorno hacia la izquierda.

De acuerdo con los primeros reportes, en ese momento el conductor de un automóvil Mazda color azul, con placas WXV-048-D del estado de Tamaulipas, intentó rebasar a la pesada unidad. Sin embargo, durante la maniobra ambos vehículos entraron en contacto, siendo golpeado el costado derecho del sedán.

Tras el impacto, el automóvil fue proyectado hacia el camellón central, donde terminó estrellándose lateralmente contra una luminaria propiedad de la comuna, misma que fue derribada completamente debido a la fuerza del choque.

Caso fue turnado a la Fiscalía por daños a propiedad municipal. / Israel Lozano

El accidente generó una importante afectación a la circulación vehicular, ya que ambas unidades quedaron atravesadas sobre la vialidad, bloqueando parcialmente el tránsito durante aproximadamente 30 minutos. Decenas de conductores tuvieron que reducir la velocidad y buscar vías alternas mientras se desarrollaban las labores de atención al percance.

Elementos de vialidad y peritos de tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las maniobras necesarias. Una vez asegurada la zona, solicitaron a los involucrados mover las unidades hacia un área segura para restablecer el flujo vehicular y comenzar con el peritaje correspondiente.

Aunque no se reportaron personas lesionadas de gravedad, los daños materiales fueron considerables tanto en los vehículos involucrados como en la infraestructura municipal.

Debido a que el percance ocasionó daños a propiedad del Ayuntamiento, el caso fue turnado ante la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades y la determinación de quién deberá responder por la reparación de la luminaria derribada, así como por los daños derivados del accidente.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH