Menores de edad resultan lesionados en accidente vial en Playa del Carmen

Dos menores edad resultaron con lesiones durante un accidente vehicular en esta ciudad de Playa de Carmen, paramédicos de Protección Civil brindaron los primeros auxilios y los trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron sobre la Avenida Constituyentes con Chiit, en el fraccionamiento de Villas del Sol de esta ciudad de Playa del Carmen, donde dos vehículos se vieron implicados en el encontronazo.

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Testigos refieren que a bordo de un primer vehículo compacto, con placas de circulación JUY-979-N era conducido por una mujer que iba acompañada de dos menores de edad, una niña y un niño que sufrieron golpes, así como la madre que presentaba golpes leves luego del encontronazo con otro vehículo que circulaba en la misma avenida.

De acuerdo a los primeros datos preliminares, otra una señora que circulaba a bordo de un vehículo compacto con placas de circulación PAT-86 -23 también sobre la misma avenida, sin embargo, testigos presumen que debido a la falta de precaución al realizar una maniobra combinado con el exceso de velocidad provocó el brutal impacto en el costado del primer vehículo.

Los vehículos involucrados fueron trasladados al corralón / Especial

El segundo vehículo sufrió daños en la parte frontal, mientras que la conductora salió ilesa del este brutal impacto automovilístico.

En la escena, testigos de inmediato solicitaron el apoyo a las autoridades para su intervención, lo que generó una rápida movilización de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como peritos de Tránsito Municipal y agentes del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género, Mujeres, niños y familias (GEAVIG) por tratarse de menores de edad que se vieron implicados en el accidente.

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Por su parte los oficiales de Tránsito Municipal realizaron el levantamiento de los peritajes del accidente y ordenaron el arrastre de los dos vehículos hacia un corralón para evaluar los daños materiales y determinar responsabilidades.

De acuerdo a testigos, los niños se veían asustados luego del tremendo encontronazo, incluso, la madre de los pequeños más que sentir lesiones, se vio afectada emocionalmente, pensando que sus hijos habrían sufrido graves lesiones, pero al parecer solo fueron contusiones.

Hasta el momento se desconoce quien se voló su alto obligatorio.