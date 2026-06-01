Monreal respalda discurso de Sheinbaum contra injerencia de EU: “Fue firme y constitucional”

El diputado Ricardo Monreal respaldó el pronunciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo frente a lo que el gobierno mexicano ha señalado como una presunta ofensiva desde Estados Unidos contra México. El legislador de Morena consideró que el mensaje de la mandataria fue firme, oportuno y apegado a los principios constitucionales de política exterior.

En entrevista radiofonica, Monreal sostuvo que Sheinbaum actuó con base en el Artículo 89 de la Constitución, el cual establece principios como la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.

Desde su perspectiva, el discurso presidencial tuvo un contenido nacionalista e histórico, necesario frente a señalamientos y presiones externas.

Monreal defiende postura de Sheinbaum ante Estados Unidos

El coordinador morenista destacó que la presidenta ha mantenido una actitud de cooperación con Estados Unidos en temas de seguridad, especialmente en el combate al tráfico de drogas y al crimen organizado. Sin embargo, subrayó que esa colaboración no debe confundirse con subordinación ni permitir que actores extranjeros incidan en la política interna del país.

Monreal señaló que México ha mostrado resultados en materia de decomisos, detenciones y procesos judiciales relacionados con delitos contra la salud, por lo que rechazó las acusaciones sobre una supuesta influencia del narcotráfico dentro del gobierno mexicano.

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Advierte posible reacción de EU por discurso nacionalista

El diputado también advirtió que el pronunciamiento de Sheinbaum podría generar respuestas desde Estados Unidos e incluso de otros socios comerciales, por lo que consideró que el Congreso debe mantenerse atento a los siguientes pasos.

Monreal recordó que el mensaje presidencial ocurre en un momento relevante para la relación trilateral, debido a las negociaciones con Estados Unidos y Canadá rumbo a la revisión del T-MEC, además del contexto electoral estadounidense.

La Presidenta @Claudiashein eligió un lema que resume la esencia de su gobierno: “Honestidad, resultados y amor a la patria”, palabras con visión política que entienden al poder como instrumento al servicio del pueblo. #Columna, vía @El_Universal_Mx. https://t.co/SlFydzz8yF — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 1, 2026

“No le quedaba otra alternativa”, afirma Monreal

Para Monreal, Sheinbaum tomó la decisión correcta al fijar una postura clara en defensa de la soberanía nacional. El legislador afirmó que el mensaje permite delimitar posiciones frente a cualquier intento de influencia indebida, ilegal o inconstitucional en México.

El morenista concluyó que la defensa de la patria y de las decisiones internas del país debe estar por encima de cualquier presión extranjera.

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