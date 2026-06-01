Josefa Castillo deja la Secretaría de Salud en Campeche, tras dos años, ocho meses y 12 días

Tras dos años, ocho meses y 12 días, la maestra en Administración de Clínicas y Hospitales, Josefa Castillo Avendaño, dejó de ser este día la titular de la Secretaría de Salud (SSA) y directora general del Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (Indesalud), en medio de un contexto grave para el sector salud local, con contagios y fallecimientos por enfermedades como el dengue y la influenza, y la reaparición del sarampión.

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Sin revelar si fue removida del cargo o renunció de forma voluntaria, la ahora exsecretaria de Salud acudió esta tarde a Palacio de Gobierno para formalizar su salida y entregar la estafeta al nuevo titular de la dependencia estatal.

De forma extraoficial, trascendió que será sustituida por el hasta ahora director general de la Administración de la Beneficencia Pública (ABP), Orlando Jesús Alvarado Rivadeneyra, quien también acudió al Palacio de Gobierno.

"Ya no soy secretaria", comentó a Por Esto! Castillo Avendaño, quien a su salida aseguró que se lograron objetivos y metas "que era lo importante". La hoy exsecretaria de Salud asumió el cargo el 20 de septiembre de 2023 y lo deja este 1 de junio de 2026.