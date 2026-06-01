Clima en Yucatán 2 de junio: Habrá lluvias durante la tarde y noche de este martes

Durante este martes 2 de junio se prevén condiciones de tormentas vespertinas y nocturnas en Yucatán, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Indicó que debido a la influencia de una vaguada en la tropósfera alta, habrá probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas en Yucatán.

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Mientras tanto, el ambiente será caluroso en el día y cálido al amanecer, con vientos del este-sureste cambiando por la tarde al noreste con rachas de 40 km/h.

En Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 36 grados Celsius, mientras que al amanecer se esperan mínimas cercanas a los 24 grados, generando un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día. Por la noche, el clima volverá a sentirse cálido en gran parte de la entidad.

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En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 22 y 30 grados, mientras que en Tekax los valores oscilarán entre los 25 y 33 grados Celsius.

Puedes consultar en las imágenes las condiciones #Meteorológicas que habrá durante esta semana en #Campeche capital, #Cancún, Quintana Roo y #Mérida, Yucatán pic.twitter.com/5MGP9S17ve — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 1, 2026

Por su parte, en Tizimín se prevén temperaturas mínimas de 26 grados y máximas de 33, mientras que en Valladolid el termómetro rondaría desde los 24 hasta los 33 grados Celsius.

Ante este panorama, autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil.