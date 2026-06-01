Día de la Marina Nacional en Champotón: Rinden homenaje a José Luis Flores por 60 años en el mar

A las 11:30 horas de este lunes primero de junio, se llevó a cabo la ceremonia conmemorativa al Día de la Marina Nacional en Champotón.

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Es la primera vez que este importante evento se desarrolla fuera del Sector Naval, teniendo como sede las inmediaciones del parque de las Américas, de igual forma conocido como Moch Cohuó.

En el lugar, los asistentes entonaron las estrofas del Himno Nacional Mexicano y rindieron honores al Lábaro Patrio; todo ello, en presencia de autoridades civiles, militares, así como representantes del sector pesquero.

La poesía alusiva a la fecha, titulada Vigías del Mar, estuvo a cargo del joven Levy Aarón Huchín Durán, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas en el Itescham.

De igual forma, las autoridades entregaron un reconocimiento al señor José Luis Flores Rinford por su destacada trayectoria de más de 60 años trabajando en la mar.

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JGH