Instituto Electoral de Campeche acumula 32 quejas por actos anticipados de campaña

Ante la proliferación de espectaculares en diversos puntos de la ciudad que promueven la imagen de Félix Selem Villanueva, vinculado con “Alito” Moreno Cárdenas, podría sumarse a las 32 quejas presentadas por actos anticipados de campaña, además de las bardas pintadas y promoción en redes sociales.

El Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) confirmó que los expedientes están en la etapa de sustanciación para determinar si serán clasificados como procedimiento especial sancionador o procedimiento ordinario.

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El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), Francisco Javier Ac Ordóñez, explicó que una vez concluida la revisión por parte del instituto, los expedientes serán canalizados al organismo jurisdiccional para el dictamen.

Explicó que aún no inicia el proceso electoral ordinario y ya se tienen denuncias ante el IEEC. Puntualizó que existen 32 quejas, pero ninguna ha quedado sustanciada.

Los rubros de las quejas interpuestas son: