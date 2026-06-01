¿Qué hacer antes, durante y después de una inundación en Campeche? La lección que nos deja Alfredo V. Bonfil

Las fuertes lluvias que han caído en las últimas horas en el estado, especialmente en la localidad de Alfredo V. Bonfil, han vuelto a poner en alerta a las autoridades y a la población. Decenas de familias resultaron afectadas por inundaciones, lo que obligó a la reubicación temporal de varias de ellas en albergues, mientras que el personal de Protección Civil continúa brindando apoyo en la zona.

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Este caso reciente sirve como un recordatorio urgente de que, con el inicio de la temporada de huracanes, es fundamental saber cómo actuar ante las lluvias intensas.

¿Qué hacer antes, durante y después de una inundación?

Antes de la inundación (Preparación):

Revisa y limpia drenes, coladeras y canales cercanos a tu hogar.

Prepara una mochila de emergencia que contenga: agua potable (para 3 días), alimentos no perecederos, linterna, radio con pilas, botiquín de primeros auxilios, medicamentos, documentos importantes (en bolsa impermeable) y ropa de cambio.

que contenga: agua potable (para 3 días), alimentos no perecederos, linterna, radio con pilas, botiquín de primeros auxilios, medicamentos, documentos importantes (en bolsa impermeable) y ropa de cambio. Identifica con anticipación las rutas de evacuación y el albergue más cercano .

. Evita tirar basura en la calle, ya que es la principal causa de obstrucción en el drenaje.

Colonias y comunidades en zonas bajas deben mantenerse en alerta. / Especial

Durante la inundación:

Mantén la calma y sigue estrictamente las indicaciones de Protección Civil.

No intentes cruzar calles, arroyos o zonas inundadas ; la corriente puede arrastrarte aunque el nivel parezca bajo.

; la corriente puede arrastrarte aunque el nivel parezca bajo. Desconecta los servicios de luz, gas y agua si es seguro hacerlo.

Si el agua comienza a subir dentro de tu casa, resguárdate en pisos altos o en el techo.

Evita tocar aparatos eléctricos o cables mojados.

Infórmate únicamente a través de canales oficiales (SMN, Protección Civil Campeche y Ayuntamiento).

Después de la inundación:

Espera a que las autoridades indiquen que es completamente seguro regresar a tu hogar.

Desinfecta y limpia la vivienda utilizando agua y cloro.

Revisa minuciosamente que no existan daños estructurales ni riesgos eléctricos.

Desecha todos los alimentos que hayan estado en contacto con el agua contaminada.

El panorama en Alfredo V. Bonfil

Las intensas lluvias registradas durante el fin de semana y principios de esta semana provocaron afectaciones severas en varias viviendas de Alfredo V. Bonfil. La situación más crítica se presentó en esta comunidad, donde alrededor de 100 viviendas quedaron rodeadas por el agua debido a los escurrimientos provenientes de los cerros cercanos y la acumulación de lluvias de días anteriores. De estas, al menos 40 registraron inundaciones en su interior. También se reportaron pérdidas materiales menores, entre ellas cuatro vehículos que quedaron bajo el agua dentro de un taller mecánico.

Seprocicam atiende emergencia por lluvias en Alfredo V. Bonfil

Ante la emergencia, las autoridades municipales habilitaron refugios temporales para salvaguardar a las familias damnificadas; sin embargo, la mayoría de los habitantes decidió permanecer en sus hogares en espera de que descendiera el nivel del agua y únicamente dos mujeres fueron trasladadas al albergue. Debido a las condiciones de la comunidad, las clases permanecen suspendidas hasta nuevo aviso.

Actualmente, personal operativo se encuentra en el lugar entregando apoyo alimentario y atendiendo las necesidades de salud de la población, ya que este tipo de eventos suelen repetirse con frecuencia en la localidad ante la presencia de aguaceros fuertes.

Números de emergencia en Campeche:

911 (Emergencias)

(Emergencias) Protección Civil Estatal: 981 816 04 09

981 816 04 09 Protección Civil Municipal: Consulta directa con tu ayuntamiento.

La prevención salva vidas. No esperes a que el agua llegue a tu casa: ¡actúa desde ahora!

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