Intentan robar batería de camioneta en colonia Centro de Escárcega

Amantes de lo ajeno aprovecharon la oscuridad de la madrugada para romper las cuatro manijas de una camioneta Chevrolet color rojo, con placa DRG-457-J del estado de Chiapas. Al parecer intentaron abrirla para robar la batería, ya que su propietario acostumbraba a dejarla estacionada sobre la calle 22 por 29 de la colonia Centro.

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Según datos recabados, los hechos ocurrieron en la madrugada del miércoles, cuando personas desconocidas aprovecharon que la calle 22 de la colonia Centro se encontraba solitaria para forzar las manijas, abrir la puerta y posteriormente el cofre con la intención de quitar la batería.

Todo indica que no lograron su objetivo y prefirieron retirarse del lugar. El hecho fue descubierto en la mañana, cuando el propietario acudió al sitio y se percató que su unidad estaba vandalizada. Tras revisar el interior y confirmar que no se llevaron nada, volvió a cerrar y se retiró, aparentemente sin acudir a la Vicefiscalía Regional del Estado a interponer denuncia.