Campeche reconocido como destino seguro por EE.UU. rumbo al Mundial 2026

Campeche fue reconocido como uno de los únicos dos Estados de México con la clasificación más favorable en materia de seguridad para viajeros internacionales, de acuerdo con el mapa de 'Alerta de Viaje' emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, difundido en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Entidad campechana aparece en color azul dentro del mapa oficial, que corresponde al Nivel 1: 'Tomar precauciones normales', la categoría más baja de riesgo y la mejor evaluación otorgada por las autoridades estadounidenses. Junto con Yucatán, Campeche destaca como una de las dos Entidades mexicanas que alcanzan este nivel de recomendación.

El reconocimiento cobra especial relevancia en vísperas del Mundial de Futbol 2026, evento que atraerá a millones de visitantes internacionales y que ha motivado la difusión de información turística y de seguridad para quienes planean viajar a México.

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Mientras que otros Estados del país fueron ubicados en niveles que van desde 'Extremar precauciones' (como Quintana Roo) hasta 'Reconsiderar el viaje' e incluso 'No viajar', Campeche se mantiene dentro del grupo con mejores condiciones de seguridad para el turismo, según la evaluación estadounidense.

Este posicionamiento fortalece la imagen del Estado como un destino confiable para visitantes nacionales y extranjeros, respaldando los esfuerzos en seguridad pública, estabilidad social y promoción turística del Gobierno de México.

La clasificación también representa una ventaja competitiva para la Entidad, que ha impulsado la promoción de sus zonas arqueológicas, su riqueza histórica, cultural y gastronómica, así como atractivos naturales como la Reserva de la Biosfera de Calakmul, Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Con esta evaluación del Gobierno de Estados Unidos, Campeche se consolida como uno de los destinos con mejores condiciones de seguridad en México, un factor determinante para la toma de decisiones de viajeros y operadores turísticos de cara al Mundial FIFA 2026 y próximas temporadas vacacionales.