Presunto robo deja un hombre muerto y un menor resguardado en Ciudad del Carmen

Una fuerte movilización de corporaciones policiacas y personal ministerial se registró cerca de la medianoche de este martes en un domicilio ubicado sobre la calle 33 entre 30 y 32, en la zona Centro de Ciudad del Carmen, tras el reporte de una persona sin vida al interior de una vivienda y la presencia de un menor que presuntamente se encontraba encerrado en el inmueble.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos alertaron a las autoridades sobre un posible hecho violento ocurrido dentro de la casa. Versiones preliminares señalan que el incidente podría estar relacionado con un presunto robo, durante el cual un hombre habría sido atacado con un arma blanca.

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Elementos de la Dirección de Seguridad Pública acudieron al lugar para verificar la situación y procedieron a acordonar el área, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado, adscritos al departamento de delitos de alto impacto, iniciaban las diligencias correspondientes.

Personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizó el levantamiento del cuerpo, así como la recolección de indicios que serán integrados a la carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

En tanto, el menor que se encontraba en el domicilio fue resguardado por las autoridades competentes para garantizar su seguridad y recibir la atención necesaria.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre la identidad de la víctima ni han confirmado las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos. Las investigaciones continúan para determinar el móvil del crimen y dar con los posibles responsables.