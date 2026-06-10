Pareja lesionada en accidente de motocicleta en glorieta del Camarón en Ciudad del Carmen

Una pareja de esposos que se desplazaba en motocicleta hacia su domicilio resultó lesionada luego de verse involucrada en un accidente de tránsito registrado en la glorieta del Camarón, en la colonia Benito Juárez, durante la noche de este martes.

Los hechos ocurrieron sobre la glorieta del Camarón, en su intersección con la calle 31, donde Juan, conductor de una motocicleta Italika color negro con placas 98GYM3 del estado de Campeche, circulaba acompañado de su esposa cuando, presuntamente, el conductor de un automóvil Hyundai Grand i10 color negro, con placas DJB-244-C, intentó ganarles el paso.

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La maniobra provocó que la motocicleta fuera impactada, proyectando a sus ocupantes contra el pavimento. Como consecuencia, tanto el hombre como la mujer sufrieron lesiones y posibles fracturas, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria. Tras la valoración médica, se determinó que ninguno requería traslado urgente a un hospital, permaneciendo en el sitio mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Elementos de Tránsito y Vialidad arribaron a la zona para tomar conocimiento y realizar el peritaje con el fin de determinar responsabilidades.

Finalmente, ambas partes lograron un acuerdo para la reparación de daños materiales y la atención de las lesiones, firmando el desistimiento correspondiente. Tras retirar las unidades involucradas, cada conductor continuó su camino sin intervención de la Fiscalía.

Luego de varios minutos de afectaciones a la circulación, el tráfico fue restablecido y volvió a la normalidad.