¿Ciclón Arthur surgirá cerca de la Península de Yucatán? Esta es su probable trayectoria, riesgo y afectaciones

La posible formación de un sistema ciclónico en la Sonda de Campeche mantiene bajo vigilancia a autoridades meteorológicas y de Protección Civil, ante el incremento de lluvias previsto para la Península de Yucatán durante los próximos días.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que se monitorea de manera permanente la probable formación de una zona de Baja Presión sobre la Bahía de Campeche durante el fin de semana. Aunque por ahora las condiciones no son favorables para un rápido desarrollo ciclónico, su circulación sí favorecerá el ingreso de humedad hacia Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

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¿Se formará el ciclón Arthur cerca de Yucatán?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), actualmente existe una zona con potencial de desarrollo ciclónico en el océano Atlántico, específicamente con posible formación en la Sonda de Campeche.

El sistema presenta una probabilidad del 10% para desarrollo ciclónico en los próximos siete días, por lo que autoridades federales y estatales mantienen vigilancia constante sobre su evolución.

En caso de fortalecerse y alcanzar la categoría de tormenta tropical, el siguiente nombre disponible en la lista oficial para el Atlántico sería “Arthur”.

Trayectoria probable de la baja presión

Los modelos meteorológicos indican que la zona de Baja Presión podría permanecer sobre el sur del Golfo de México y desplazarse lentamente cerca de la Bahía de Campeche.

⚠️Se prevé la formación de una zona de #BajaPresión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el océano #Atlántico. Para más información consulte el gráfico 👇 pic.twitter.com/os16bw0FbZ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 10, 2026

Por ahora, no existe un pronóstico oficial que indique impacto directo de un ciclón sobre Yucatán; sin embargo, la amplia circulación del sistema generaría un aumento importante de humedad en la región.

Además, la interacción de diversos sistemas atmosféricos y los remanentes de la tormenta tropical “Cristina” en el Pacífico favorecerían condiciones inestables sobre el sureste mexicano.

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¿Qué afectaciones habría en Yucatán y la Península?

Entre las principales afectaciones previstas para los próximos días destacan:

Lluvias fuertes a muy fuertes en municipios de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Posibles tormentas eléctricas y rachas de viento.

Encharcamientos e inundaciones temporales en zonas urbanas.

Incremento del oleaje y actividad marítima en costas del Golfo de México.

Ambiente muy húmedo y cielo mayormente nublado.

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones preventivas, especialmente ante posibles cambios en la evolución del sistema.

¿Cuándo podría evolucionar el sistema?

El posible desarrollo ciclónico se mantiene bajo observación para el próximo fin de semana y principios de la siguiente semana. No obstante, especialistas señalan que las condiciones atmosféricas todavía no son completamente favorables para una rápida intensificación.

La temporada de ciclones tropicales 2026 en el Atlántico continuará activa durante los próximos meses, por lo que autoridades recomiendan a la población revisar planes familiares de protección civil y mantenerse atentos a futuros avisos meteorológicos.