Nuevo ataque de abejas en Campeche moviliza a cuerpos de emergencia en la Avenida Concordia

Un ataque de abejas a comerciantes y peatones sobre la avenida Concordia, frente a la glorieta de Kin Ha, generó movilización por parte de los cuerpos de emergencias, quienes acordonaron la zona de un terreno baldío para localizar y reubicar al panal.

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De acuerdo con el reporte inicial, unos comerciantes que se encontraban sobre la vía pública del mencionado tramo se percataron de la presencia de varias abejas que se acercaban por la fruta que vendían, comenzando a generar mayor alerta conforme incrementaban en número.

Poco a poco, estos insectos empezaron a picar a varias personas en el lugar, por lo que rápidamente alertaron a los miembros de la Policía Estatal para solicitar atención inmediata. Al sitio se presentaron dos patrullas que, tras una rápida inspección y unos cuantos piquetes inofensivos, iniciaron el acordonamiento del área para solicitar apoyo del cuerpo de Bomberos de la ciudad.

Poco después llegó un vehículo de los Bomberos, así como personal de Protección Civil, para iniciar la delimitación y localización del panal, esto con mayor urgencia debido a que, con la llegada de más personas al sitio, más agresivas se tornaban las abejitas.

Pese a que en el momento no se reportaron personas lesionadas de gravedad, ni reacciones alérgicas entre los elementos que recibieron varios piquetes durante la movilización de control, las diligencias se prolongaron durante al menos una hora debido a los lineamientos que se deben seguir en este tipo de casos al ser una especie protegida.

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JGH