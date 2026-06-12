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¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán este viernes 12 de junio? Procivy alerta por tormentas fuertes e intensas HOY

Protección Civil prevé que la zona de Baja Presión ubicada sobre la Bahía de Campeche deje lluvias en las próximas horas en Yucatán.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

12 de jun de 2026

2 min

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Habrá lluvias intensas en diversos municipios de Yucatán este viernes 12 de junio
Habrá lluvias intensas en diversos municipios de Yucatán este viernes 12 de junio / Especial

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que este viernes 12 de junio se esperan lluvias fuertes a intensas en gran parte del estado debido a una amplia zona de Baja Presión ubicada sobre la Bahía de Campeche, la cual impulsa aire marítimo tropical hacia la Península de Yucatán.

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la mañana podrían registrarse lluvias ligeras aisladas; sin embargo, después de las 13:00 horas aumentará el potencial de tormentas eléctricas acompañadas de fuertes rachas de viento en municipios del sur, centro y noroeste del estado, incluida Mérida.

Municipios de Yucatán donde lloverá fuerte este viernes 12 de junio

Procivy detalló que las lluvias más intensas se presentarán inicialmente en municipios del sur de Yucatán como:

  • Ticul
  • Akil
  • Chapab
  • Chumayel
  • Dzan
  • Mama
  • Maní
  • Mayapán
  • Muna
  • Oxkutzcab
  • Sacalum
  • Santa Elena
  • Teabo
  • Tekax
  • Tekit
  • Tixméhuac
  • Tzucacab
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Posteriormente, las precipitaciones avanzarán de manera gradual hacia municipios del centro del estado como:

  • Izamal
  • Cuzamá
  • Hocabá
  • Hoctún
  • Homún
  • Huhí
  • Kantunil
  • Sanahcat
  • Sudzal
  • Tekal de Venegas
  • Tekantó
  • Tepakán
  • Teya
  • Tunkás
  • Xocchel

Mérida y zona metropolitana también tendrán lluvias y tormentas

La dependencia estatal indicó que las lluvias alcanzarán el noroeste de Yucatán, incluida la capital yucateca y municipios cercanos como:

  • Mérida
  • Abalá
  • Acanceh
  • Baca
  • Conkal
  • Chicxulub Pueblo
  • Ixil
  • Kanasín
  • Mocochá
  • Progreso
  • Seyé
  • Tahmek
  • Tecóh
  • Timucuy
  • Tixkokob
  • Tixpéhual
  • Ucú
  • Umán
  • Yaxkukul

Las tormentas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora y reducción de visibilidad en carretera.

¿Cómo estará el clima en Yucatán este viernes?

Además de las lluvias, se espera un ambiente fresco con temperaturas máximas de entre 22 y 26 grados Celsius.

El viento predominará del sureste de 20 a 30 kilómetros por hora, aunque en la costa y durante las tormentas podrían registrarse rachas más intensas. En el litoral yucateco se prevé oleaje de entre 1.5 y 2 metros.

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Procivy señaló que durante este viernes podría formarse una zona de Baja Presión sobre la Bahía de Campeche.

Aunque por ahora la probabilidad de desarrollo ciclónico es baja, su amplia circulación continuará enviando humedad hacia la Península de Yucatán, manteniendo condiciones de cielo nublado, lluvias ligeras matutinas y tormentas fuertes a localmente intensas durante la tarde y noche.

Recomendaciones por lluvias fuertes en Yucatán

Ante las condiciones meteorológicas, Protección Civil recomienda:

  • Evitar resguardarse bajo árboles o estructuras inestables durante tormentas eléctricas.
  • Mantener limpias coladeras y desagües.
  • Extremar precauciones al conducir por calles inundadas.
  • Estar atentos a reportes oficiales de Procivy y autoridades municipales.
  • En la costa, evitar actividades marítimas ante el incremento del oleaje y las rachas de viento.

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