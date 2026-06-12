¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán este viernes 12 de junio? Procivy alerta por tormentas fuertes e intensas HOY

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que este viernes 12 de junio se esperan lluvias fuertes a intensas en gran parte del estado debido a una amplia zona de Baja Presión ubicada sobre la Bahía de Campeche, la cual impulsa aire marítimo tropical hacia la Península de Yucatán.

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la mañana podrían registrarse lluvias ligeras aisladas; sin embargo, después de las 13:00 horas aumentará el potencial de tormentas eléctricas acompañadas de fuertes rachas de viento en municipios del sur, centro y noroeste del estado, incluida Mérida.

Municipios de Yucatán donde lloverá fuerte este viernes 12 de junio

Procivy detalló que las lluvias más intensas se presentarán inicialmente en municipios del sur de Yucatán como:

Ticul

Akil

Chapab

Chumayel

Dzan

Mama

Maní

Mayapán

Muna

Oxkutzcab

Sacalum

Santa Elena

Teabo

Tekax

Tekit

Tixméhuac

Tzucacab

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Posteriormente, las precipitaciones avanzarán de manera gradual hacia municipios del centro del estado como:

Izamal

Cuzamá

Hocabá

Hoctún

Homún

Huhí

Kantunil

Sanahcat

Sudzal

Tekal de Venegas

Tekantó

Tepakán

Teya

Tunkás

Xocchel

Mérida y zona metropolitana también tendrán lluvias y tormentas

La dependencia estatal indicó que las lluvias alcanzarán el noroeste de Yucatán, incluida la capital yucateca y municipios cercanos como:

Mérida

Abalá

Acanceh

Baca

Conkal

Chicxulub Pueblo

Ixil

Kanasín

Mocochá

Progreso

Seyé

Tahmek

Tecóh

Timucuy

Tixkokob

Tixpéhual

Ucú

Umán

Yaxkukul

Las tormentas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora y reducción de visibilidad en carretera.

¿Cómo estará el clima en Yucatán este viernes?

Además de las lluvias, se espera un ambiente fresco con temperaturas máximas de entre 22 y 26 grados Celsius.

El viento predominará del sureste de 20 a 30 kilómetros por hora, aunque en la costa y durante las tormentas podrían registrarse rachas más intensas. En el litoral yucateco se prevé oleaje de entre 1.5 y 2 metros.

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Baja Presión mantiene vigilancia sobre Yucatán

Procivy señaló que durante este viernes podría formarse una zona de Baja Presión sobre la Bahía de Campeche.

Aunque por ahora la probabilidad de desarrollo ciclónico es baja, su amplia circulación continuará enviando humedad hacia la Península de Yucatán, manteniendo condiciones de cielo nublado, lluvias ligeras matutinas y tormentas fuertes a localmente intensas durante la tarde y noche.

Recomendaciones por lluvias fuertes en Yucatán

Ante las condiciones meteorológicas, Protección Civil recomienda: