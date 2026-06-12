Luchan por identidad y respeto en Campeche: 87 personas trans logran reconocimiento legal en dos años

En menos de dos años, desde el 2024 a la fecha, 87 personas de la población LGBTQ+ lograron que un documento oficial del Estado reconociera su identidad; aunque el camino fue sinónimo de enfrentar discriminación, agotadores procesos judiciales, gastos económicos y largas esperas.

Antes de la reforma, solo 11 personas en Campeche habían logrado acceder a este derecho mediante juicios y recursos de amparo. Algunas se vieron obligadas a salir de la Entidad y trasladarse a otros Estados del país donde la legislación ya contemplaba el reconocimiento de la identidad de género.

En total, del 2014 a la fecha, 98 personas han conseguido el reconocimiento a su identidad de género —de hombre a mujer o viceversa—. Posibilidad que durante mucho tiempo estuvo fuera del alcance de gran parte de esta población.

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La oportunidad de acceder a este derecho llegó tras la reforma al Código Civil local aprobada por el Congreso el 8 de agosto de 2024, que permite solicitar un nuevo documento para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida y el cambio de nombre. A partir de ello fue que 87 personas han podido realizar el cambio sin necesidad de llegar a los litigios.

Sin embargo, detrás de este avance hay historias de lucha impulsadas por quienes durante años tuvieron que recurrir a otras vías para ser reconocidos legalmente.

Detrás de cada acta corregida hay resistencia. Para muchas personas trans campechanas, el documento que hoy puede obtenerse mediante un procedimiento administrativo representó durante años una meta lejana, reservada para quienes tenían la posibilidad de pagar procesos legales o salir del Estado para ejercer un derecho que en otros lugares ya era reconocido.

La historia de Samara Alejandra Herrera Tucuch es muestra de ello. Antes de que Campeche reconociera legalmente este derecho, tuvo que viajar a la Ciudad de México para realizar el trámite. Formó parte de una Red Nacional de Personas Trans que impulsó la reforma al Código Civil, lograda en noviembre de 2014, y fue de las primeras 80 personas del país en recibir un acta de nacimiento con identidad de género reconocida.

En abril de 2015, casi medio año después, obtuvo el documento que acreditaba legalmente su identidad. Más tarde, al regresar a Campeche, realizó el resguardo de su acta ante el Registro Civil estatal, convirtiéndose en la primera mujer trans campechana en contar oficialmente con un acta de nacimiento que reflejara tanto su nombre elegido como su identidad de género autopercibida.

Historias de resistencia: Samara y Esmeralda, pioneras del cambio legal

Aunque para Samara el proceso resultó menos complicado gracias a su participación en organizaciones nacionales, reconoce que muchas otras personas enfrentaron escenarios más adversos, marcados por la discriminación, la falta de información y de mecanismos legales que reconocieran su identidad.

La experiencia de Esmeralda Monserrat Alonzo Aguilar estuvo marcada por una lucha prolongada. Aunque desde su infancia sabía quién era, no fue sino hasta 2013 cuando decidió vivir plenamente como mujer trans. A partir de entonces comenzó un camino de obstáculos para lograr que las instituciones la reconocieran.

Su juicio para el cambio de identidad y género tomó cerca de dos años. Durante el proceso enfrentó requisitos violatorios de derechos humanos, además de barreras burocráticas y falta de acompañamiento institucional.

Finalmente, el 1 de diciembre de 2017 obtuvo sentencia favorable y pudo tramitar su credencial para votar con su identidad correcta.

Pero la resolución judicial no terminó con las dificultades. La actualización de documentos, registros laborales y trámites administrativos se convirtió en una nueva batalla. Instituciones públicas y privadas desconocían cómo proceder en estos casos, obligándola a realizar múltiples gestiones adicionales para lograr que todos sus documentos coincidieran legalmente.

Esa experiencia la llevó a involucrarse activamente en la defensa de los derechos de las personas trans en Campeche. Desde 2018 participó en los proyectos legislativos para impulsar una reforma que permitiera el cambio de identidad de género directamente ante el Registro Civil, sin necesidad de acudir a los tribunales. El resultado llegó en agosto de 2024.

De acuerdo con el director general del Registro Civil en Campeche, Gustavo Quiroz Hernández, 2024 fue también el periodo en que más personas realizaron el trámite en el acta de nacimiento y obtuvieron el reconocimiento de su identidad de género: 44. En 2025 fueron 32 y, en lo que va de 2026, se han registrado 11 casos más.

Las cifras muestran mucho más que una modificación legal. Reflejan años de exclusión, barreras institucionales y una lucha constante por el reconocimiento. Cada nueva acta expedida representa una historia distinta de aceptación personal, resistencia frente a la discriminación y búsqueda de dignidad.