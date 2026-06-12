Feria del Empleo en Carmen: vacantes con bajos salarios

Aunque la Feria del Empleo para la Inclusión Laboral y la Diversidad 2026 reunió a decenas de empresas y cientos de buscadores de trabajo, varios asistentes coincidieron en que los bajos salarios, la exigencia de experiencia laboral y los elevados requisitos académicos continúan siendo los principales obstáculos para conseguir una oportunidad.

Ayer, en el Centro de Convenciones Carmen XXI, se desarrolló la jornada de reclutamiento en la que se ofertaron más de 300 vacantes por parte de 30 empresas de diferentes rubros. Ahí, Ángel Moisés Moo Heredia, director del Servicio Estatal del Empleo, refirió que esperan que el porcentaje de ocupación sea mayor al 53 por ciento.

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Ante algunas inquietudes de ciudadanos sobre los requisitos, salarios y exigencias en experiencia laboral, dijo que han concientizado a las empresas para que sean empáticas con la situación del municipio.

En un recorrido por el recinto, se entrevistó a algunos asistentes:

América , licenciada en Contaduría y Finanzas , relató que lleva un año desempleada pese a su preparación profesional . Explicó que muchas empresas solicitan cada vez más requisitos como cédula profesional , especializaciones e incluso maestrías , sin que ello se refleje en mejores condiciones salariales .

, licenciada en , relató que lleva un pese a su . Explicó que muchas solicitan cada vez más como , e incluso , sin que ello se refleje en . José Manuel Hernández , ingeniero mecánico con experiencia como electricista y plomero , indicó que lleva un año sin trabajo formal y actualmente subsiste realizando actividades por su cuenta. Reconoció que hay vacantes disponibles , pero la mayoría ofrece salarios poco atractivos para profesionistas y técnicos especializados .

, con experiencia como , indicó que lleva un y actualmente subsiste realizando actividades por su cuenta. Reconoció que hay , pero la mayoría ofrece para . Luis Alfonso aseguró que ha participado en varias ferias de empleo sin obtener resultados favorables porque siempre son las mismas vacantes . Señaló que la edad se ha convertido en una limitante para quienes superan los 40 años .

aseguró que ha participado en varias sin obtener resultados favorables porque siempre son las mismas . Señaló que la se ha convertido en una para quienes superan los . La abogada Yesenia García manifestó su preocupación por la escasez de ofertas dirigidas a profesionistas especializados como en Derecho, lo que la ha llevado a postularse en puestos administrativos y de recepción.

Los testimonios reflejaron un problema recurrente: profesionistas y técnicos con experiencia enfrentan dificultades para incorporarse al mercado laboral debido a salarios poco competitivos, exigencias crecientes y una oferta limitada. El verdadero reto es que las vacantes se traduzcan en contrataciones reales.