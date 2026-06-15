Enorme bache amenaza tránsito vehicular en Champotón

Un enorme y profundo bache representa un peligro latente para el tráfico vehicular por la calle 28 entre 27 y 29 de la colonia Chen Pec en Champotón.

Lo anterior se pudo corroborar tras un recorrido por la zona de la ciudad, donde Por Esto! abordó a algunos ciudadanos y conductores para que opinaran al respecto.

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Ante ello, consideran urgente que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto, para evitar que ocurra un accidente, sobre todo en esta temporada de lluvias.

Griselda Maldonado comentó: “Muchas calles están en las mismas condiciones. Lo que le pediría a las autoridades, pues que estén pendientes y lo revisen, sobre todo que ya empezaron las lluvias”.

Otros, como Margarita Ek, advirtieron que algún motociclista podría sufrir un accidente, destacando que las autoridades deberían enfocarse en la rehabilitación de arterias. “Por lo que puedo observar se ve mal y también puede provocar un accidente”, concluyó.