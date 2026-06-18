Ebrio motociclista derrapa en el Malecón de Campeche y termina hospitalizado

Un motociclista en estado de ebriedad protagonizó un hecho de tránsito sobre el malecón de la ciudad de Campeche, luego de perder el control de su unidad y derrapar, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y elementos policiacos.

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Los hechos ocurrieron cuando el conductor circulaba a exceso de velocidad y bajo los influjos de bebidas embriagantes sobre la avenida Pedro Sainz de Baranda con dirección a la costera.

Pero al llegar al cruce con la avenida Fundadores, a la altura de la estación del Tren Ligero, perdió el control de la motocicleta, quien primero se impactó contra la guarnición y derrapó varios metros hasta quedar tendido boca abajo sobre el pavimento.

Motociclistas que presenciaron el accidente intentaron auxiliarlo; sin embargo, al temer por su vida debido a la forma en que quedó inmóvil tras la caída, solicitaron apoyo al número de emergencias.

Al sitio llegaron paramédicos del sector salud, y elementos de la Policía Estatal acudieron al sitio, donde cerraron parcialmente la circulación para facilitar las labores de atención.

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JGH