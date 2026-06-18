Conductor ebrio vuelca en la avenida Casa de Justicia de Campeche

Un conductor en estado de ebriedad protagonizó una aparatosa volcadura sobre la avenida Casa de Justicia, en el cruce con la avenida Tormenta, luego de perder el control de la unidad cuando aparentemente circulaba a exceso de velocidad.

Los hechos ocurrieron cuando el guiador no logró mantener el control del automóvil, provocando que terminara volcado sobre la arteria.

Noticia Destacada Conductora no respeta alto y deja lesionado a motociclista en Campeche

Durante el accidente, un vehículo particular que se encontraba estacionado resultó con daños materiales, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Estatal.

Los agentes acordonaron el área para resguardar la zona y permitir las labores periciales correspondientes, ante el percance, los uniformados procedieron al aseguramiento del conductor, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, mientras se realizan las investigaciones para el deslinde de responsabilidades.