Tractocamión interceptado tras maniobras de riesgo en Ciudad del Carmen

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró la tarde de este martes en la colonia Limonar, luego de una persecución que culminó con la detención de dos jóvenes que viajaban a bordo de un tractocamión y que presuntamente protagonizaron maniobras de riesgo sobre la carretera Carmen–Puerto Real.

Los hechos concluyeron sobre la avenida 10 de Julio por calle 36, frente a la subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde elementos de la Policía Estatal y Municipal lograron interceptar un tractocamión Volvo blanco, placas 12-BG-9W del servicio de carga.

De acuerdo con los primeros reportes, los ahora detenidos habrían sido señalados por conductores de realizar maniobras peligrosas mientras transitaban sobre la carretera federal Carmen–Puerto Real. Testigos indicaron que el operador de la unidad pesada presuntamente obligó a un vehículo particular a salir de su trayectoria, poniendo en riesgo la integridad de sus ocupantes.

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La situación escaló cuando, durante el seguimiento de las autoridades, el conductor del tractocamión habría intentado impactar una patrulla de la Policía Estatal, número económico 0775, aparentemente con la intención de evitar ser detenido.

Tras varios minutos de seguimiento, las corporaciones lograron cerrarle el paso en la colonia Limonar. Una vez asegurado el tractocamión, los agentes procedieron a la detención de dos jóvenes, quienes presuntamente mostraron una actitud agresiva. De manera extraoficial, se informó que ambos podrían encontrarse bajo los efectos de alguna sustancia.

Los detenidos fueron trasladados ante la Fiscalía para su certificación médica y el inicio de las investigaciones que permitan determinar su situación jurídica.

El tractocamión quedó asegurado y remitido al corralón municipal como parte de las diligencias ministeriales. Las autoridades continúan recabando información y testimonios para esclarecer lo ocurrido y determinar las posibles sanciones.