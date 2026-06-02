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Campeche / Ciudad del Carmen

Consulado de EE.UU. aborda seguridad en visita a Ciudad del Carmen

El cónsul general de EE.UU., Justen A. Thomas, visitó Ciudad del Carmen en medio de un homicidio que generó preocupación empresarial. El CCEC destacó que la seguridad y el sector energético fueron temas prioritarios.

Por Perla Prado Gallegos

2 de jun de 2026

1 min

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Homicidio durante visita del cónsul intensifica preocupación empresarial
Homicidio durante visita del cónsul intensifica preocupación empresarial

Desde la visión del Consulado General de Estados Unidos en la Península de Yucatán, es importante mantener la estabilidad en Campeche, Yucatán y Quintana Roo para evitar que la inseguridad de otras regiones del país se reproduzca en el Sureste, afirmó el vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad del Carmen (CCEC), Gonzalo Hernández Pérez.

Durante la estancia del diplomático Justen A. Thomas, se registró la ejecución de un abogado, lo que intensificó la incertidumbre y llevó a abordar las condiciones de seguridad en la región, especialmente por la presencia de empresas vinculadas al sector energético.

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El empresario señaló que la seguridad fue uno de los temas centrales en la visita del cónsul general, y que el homicidio en la colonia Benito Juárez generó inquietud entre los asistentes.

Destacó que, pese a estos hechos, prevalece la percepción de que Campeche mantiene mejores condiciones de seguridad en comparación con otras entidades, incluyendo Quintana Roo, también bajo la jurisdicción de Thomas. Esto, dijo, convierte a la entidad en una ventaja para la atracción de inversiones y el desarrollo económico.

El CCEC indicó que en el acercamiento se atendieron como prioridad la seguridad y la situación energética, considerando el retraso en pagos de PEMEX a proveedores, incluidas compañías norteamericanas.

Finalmente, reiteró que tanto empresarios como autoridades coinciden en que la seguridad es clave para generar confianza entre inversionistas nacionales y extranjeros, especialmente en una zona estratégica como Ciudad del Carmen, donde opera una importante industria energética.

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