Le dieron el tiro de gracia: Fiscalía de Campeche investiga ejecución de un hombre en Escárcega

La ejecución de un hombre en la entrada de la colonia La Chiquita, en Escárcega, fue señalada como un ataque directo luego de que las primeras investigaciones revelaran que la víctima recibió el llamado tiro de gracia.

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El caso es investigado por la Fiscalía General del Estado por el delito de homicidio calificado y representa el primer hecho de este tipo registrado durante el mes de junio.

La víctima fue identificada como Pascual M P, de 38 años, alias El Pascua, quien caminaba sobre la calle 11 de la colonia Benito Juárez con dirección a La Chiquita, cuando fue interceptado por dos sujetos que viajaban en motocicleta.

Los agresores le dispararon en repetidas ocasiones, causándole heridas en el cuerpo y un impacto en la cabeza que le provocó traumatismo craneoencefálico severo.

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JGH