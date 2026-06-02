¡No guarde el paraguas! Onda Tropical 4 mantiene en Alerta Roja a nueve municipios de Campeche

Los municipios de Calkiní, Dzitbalché, Hecelchakán, Tenabo, Hopelchén, Campeche, Calakmul, Seybaplaya y Champotón permanecen en Alerta Roja por lluvias intensas a torrenciales mayores a 100 milímetros de altura, mientras que el resto de la entidad se mantiene en Alerta Naranja por puntuales fuertes e intensos entre los 50 y 100 milímetros.

Noticia Destacada Le dieron el tiro de gracia: Fiscalía de Campeche investiga ejecución de un hombre en Escárcega

Lo anterior fue confirmado por la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche, Seprocicam, a través del Sistema Estatal de Alerta por Lluvias, SEAL, donde además se mencionó que, por medio de las imágenes satelitales, se registró abundante nubosidad dispersa por casi todo el territorio del Estado, sumados a núcleos convectivos asociados a sistemas provenientes de Tabasco.

De acuerdo con la Seprocicam, dichas condiciones son derivadas debido a la afluencia de humedad proveniente desde el Mar Caribe, así como a la presencia de diversos canales de baja presión, uno sobre el sur del Golfo de México y otro frente a la costa de Quintana Roo, sumado además con el avance de la Onda Tropical número 4 extendida sobre Centroamérica.

Debido a estos sistemas, las temperaturas se mantendrán entre los 35 grados como punto máximo y los 22 en su mínimo potencial, esto junto con viento de componente del tipo este de 20 a 35 kilómetros por hora con posibles rachas de hasta 50 kilómetros de intensidad en áreas costeras.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH