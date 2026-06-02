Clima en Yucatán 3 de junio: seguirán las lluvias fuertes y ambiente de hasta 36 grados este miércoles

El clima en Yucatán para este miércoles 3 de junio estará marcado por ambiente caluroso a muy caluroso durante el día, además de probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en distintos municipios de la entidad, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones meteorológicas estarán influenciadas por el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe y el Golfo de México, en interacción con una circulación ciclónica sobre el Golfo, el avance de la Onda Tropical número 4 sobre el sureste del país y divergencia en niveles altos de la atmósfera.

Estas condiciones favorecerán lluvias fuertes en Yucatán y Campeche, mientras que en Quintana Roo únicamente se esperan lluvias aisladas.

Las condiciones del tiempo que predominarán esta semana en #Campeche capital, #Cancún, Quintana Roo y #Mérida, Yucatán, consúltalas en las imágenes pic.twitter.com/Ezt4MZKSSX — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 2, 2026

Temperaturas en Yucatán este 3 de junio

En Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 33° C durante la tarde, mientras que al amanecer se prevén mínimas cercanas a los 23° C, generando un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día. Sin embargo, por la noche el ambiente volverá a sentirse cálido en gran parte de la capital yucateca.

Noticia Destacada ¿Qué hacer si tu auto se detiene por las lluvias en Mérida? Guía para actuar de forma segura

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 24 y 33° C, con ambiente más fresco durante la mañana y condiciones cálidas hacia la tarde debido a la humedad y la presencia de nubosidad variable.

Para el Sur del estado, en Tekax se esperan temperaturas mínimas de 24° C y máximas de hasta 34° C, manteniéndose el ambiente caluroso durante buena parte del día.

En Tizimín, al Oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 25° y 33° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 24 y 36° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

Vientos y condiciones en la costa de Yucatán

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” también prevé vientos del sureste de 15 a 25 kilómetros por hora, con posibles rachas superiores a los 40 km/h.

Noticia Destacada Lluvias en Yucatán superan 300 mm en dos días; Conagua alerta por más precipitaciones fuertes

Durante la tarde, los vientos cambiarán de dirección hacia el noreste y norte en zonas costeras de Yucatán y Campeche, por lo que se recomienda precaución en actividades marítimas y recreativas.

Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil y atender cualquier aviso preventivo.

También recomendaron extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las lluvias.