Motociclista imprudente sufre fractura en accidente del Día del Padre en Calkiní

La imprudencia de un conductor deja como saldo un fuerte accidente, donde al transitar con velocidad origina que pierda el control y termine derrapando, resultando con una fuerte fractura en el pie izquierdo. Enseguida fue atendido por vecinos del lugar quienes, en un vehículo particular, lo trasladaron al hospital integral IMSS Bienestar para su atención médica.

Los hechos fueron reportados la mañana de este domingo Día del Padre, cuando este sujeto al transitar sobre la calle 13 entre la ex vía férrea y la carretera federal en el barrio de San Juan, pierde el control al ir a exceso de velocidad y termina derrapando con su motocicleta, la cual quedó a unos metros de donde cayó el lesionado. Vecinos al escuchar el fuerte ruido rápidamente salieron a ver lo ocurrido.

Noticia Destacada Yucatán acumula 222 casos de VIH durante 2026; fortalecen estrategias de detección temprana

Al salir de sus viviendas se percataron del fuerte accidente y al acercarse al motociclista observaron las lesiones graves que había sufrido, por lo que enseguida marcaron a los números de emergencia. El sujeto tenía una fractura en el pie izquierdo y no podía moverse; sin embargo, al no haber respuesta inmediata de las autoridades, los vecinos buscaron otra alternativa para trasladarlo al hospital.

Entre vecinos se organizaron y en un vehículo particular lograron subir al lesionado y llevarlo al hospital integral IMSS Bienestar para su valoración médica, ya que comenzaba a sentir los dolores de la fractura. Más tarde, los mismos vecinos rescataron la motocicleta, la cual guardaron en un predio en espera de los familiares, evitando que los elementos de la policía la trasladaran al corralón.