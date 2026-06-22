Comida, regalos y oración: así se celebró el Día del Padre en Campeche

Como ocurre cada tercer domingo de junio, el Día del Padre volvió a reunir a cientos de familias campechanas alrededor de una mesa, un regalo o simplemente un momento de convivencia para celebrar a quienes aún viven, y en los cementerios para quienes se adelantaron en el camino.

Los restaurantes, principalmente de pescados y mariscos de la capital del Estado, registraron una intensa afluencia de comensales y se convirtieron en uno de los principales puntos de encuentro. La zona de cocteleros lució abarrotada durante toda la tarde.

La escena se repitió en restaurantes de la Avenida Las Palmas, el Malecón y colonias populares de la ciudad, donde las filas de espera y los estacionamientos llenos evidenciaron el interés de las familias por festejar fuera de casa.

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Los platillos más solicitados fueron los tradicionales cócteles de mariscos, ensaladas y pescados fritos que llegaron una y otra vez a las mesas. Hubo papás que aprovecharon la ocasión para darse gusto y ordenaron especialidades como manitas de cangrejo, pulpo frito, camarones fantasía y otras recetas que forman parte de la gastronomía campechana.

Pero la celebración no se limitó a los restaurantes. En el Centro Histórico y en las principales plazas comerciales de la ciudad también se observó una notable actividad. Padres caminaban acompañados de sus hijos y esposas cargados con bolsas de tiendas departamentales y comercios locales.

No obstante, para algunos campechanos el Día del Padre transcurrió de manera distinta. Hubo quienes acudieron a trabajar como cualquier otro domingo. Otros optaron por celebrar de una forma más sencilla, en partidos de futbol con amigos o familiares, una tradición que también forma parte de muchos hogares campechanos. Y algunos más prefirieron quedarse en casa, en medio de una comida casera, charla tranquila o simplemente con la compañía de sus seres queridos.

Añoranza y reflexión

Actividad comercial y nostalgia en panteones durante el Día del Padre

En Dzitbalché, con veladoras y ramos de flores, muchas familias llegaron al panteón municipal para recordar a sus seres queridos.

Mientras en muchos hogares se celebró el Día del Padre con reuniones familiares y muestras de cariño hacia los jefes del hogar, para otras familias la fecha estuvo marcada por el recuerdo y el dolor de la ausencia. Entre ellas se encontraban las familias Mis Salazar, así como otras que recientemente enfrentaron la pérdida de un ser querido.

Con respeto y devoción realizaron labores de mantenimiento, retiraron la maleza y colocaron arreglos florales como muestra del amor que permanece a pesar del paso del tiempo. El ambiente en el cementerio fue de nostalgia y reflexión. Muchas personas aprovecharon la visita para elevar oraciones, guardar unos minutos de silencio y recordar los momentos compartidos con quienes hoy ya no están físicamente.

La concurrencia en el panteón municipal se vio interrumpida ya que dos familias perdieron a un familiar en este Día del Padre y sus restos fueron llevados al panteón para su sepultura.

Las muestras de cariño, las flores y las veladoras fueron el símbolo de un vínculo familiar que trasciende el tiempo y la distancia. Con estas visitas, las familias de Dzitbalché mantienen viva la tradición de honrar a sus difuntos, demostrando que el amor y el recuerdo hacia los seres queridos continúan presentes.

Regular actividad comercial

El mejor regalo para los papás: tiempo en familia

En Hopelchén, comerciantes de ropa, calzado, regalos, flores y otras novedades reportaron buenas ventas alusivas al Día del Padre. En tanto que, en el cementerio de la ciudad, fueron pocas las personas que visitaron las tumbas de sus seres queridos.

Propietarios y encargados de algunas tiendas mencionaron que, durante la mañana y hasta las 12 del día, sus ventas fueron de regulares a buenas. Indicaron que posiblemente no hubo aumento en comparación del año pasado, pero se mantuvo casi igual.

Doña Hortensia González, propietaria de un negocio de regalos, flores y novedades ubicado en el primer cuadro de la cabecera, señaló que los pocos regalos que preparó para esta fecha se le agotaron en su mayoría desde muy temprano.

En el cementerio de Hopelchén hubo poca afluencia de gente que acudió a llevar flores y veladoras a sus seres queridos. La poca gente que acudió lo hizo antes de las 10:00 de la mañana.

En el parque principal, Severo Tzel Sunza, Henry Vidal Chuil Sandoval, Natalio Sandoval Cauich y Alfonso Antonio Sansores Pech pasaron gran parte del día como cualquier domingo. Indicaron que posiblemente en sus casas les hayan preparado alguna comida sorpresa, pero lo iban a saber hasta que llegaran.

Primero la chamba, luego la pachanga

Flores, regalos y convivencia marcan el Día del Padre en Campeche

En Champotón, mientras que algunos papás descansaron, otros tuvieron que cumplir primero con su jornada laboral para después celebrar el Día del Padre en compañía de sus seres queridos, como don Fernando Chi Cisneros y don José Enrique López, quienes combinaron sus responsabilidades laborales antes del festejo.

Fernando Chi Cisneros se dedica a la venta de pescado fresco, como robalo y pargo en el malecón de Champotón. Su jornada laboral comenzó a las 09:00 horas y concluye a las 14:00 horas. “Aquí trabajando un rato. Luego a convivir con la familia y festejar el Día del Padre”, destacó, al tiempo en que confirmó que ya había vendido algunos pescados y camarones.

Don Chi Cisneros, fiel lector del diario POR ESTO!, posó con un pargo de dos kilos, fotografía que, afirmó, guardaría para el recuerdo.

Desde su espacio de trabajo, en el estacionamiento de conocida tienda comercial de la ciudad, José Enrique López aprovechó para enviar un afectuoso saludo a sus hijos, quienes actualmente residen fuera de la entidad. Señaló que, al concluir su jornada a las 15:00 horas, regresará a su hogar, donde lo espera un mole preparado por su esposa y que planea disfrutar con un refresco bien frío.

Al igual que José Enrique y Fernando Chi Cisneros, muchos padres de familia trabajaron este domingo en busca del sustento, para luego celebrar su día.

Por otro lado, la movilidad comercial fue muy notoria en diferentes establecimientos como tiendas comerciales, de regalos, tortillerías, carnicerías, expendios de cerveza y licorerías, sólo por citar algunos. De igual forma, los camposantos igual tuvieron la visita de deudos que llevaron flores a los padres finados.

Con festejos modestos o reuniones multitudinarias, regalos costosos o simples muestras de cariño, el Día del Padre volvió a recordar que, más allá de los obsequios y las celebraciones, el mejor regalo para muchos papás sigue siendo compartir tiempo con quienes forman parte de su vida.