Intensa movilización policíaca por presunto ataque armado en la colonia Francisco I. Madero

Una fuerte movilización de corporaciones de seguridad se registró la noche de este domingo en la colonia Francisco I. Madero, luego de que vecinos reportaran múltiples detonaciones de arma de fuego presuntamente dirigidas contra un vehículo en movimiento.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Lázaro Cárdenas, en la esquina con la calle 1 de Junio, justo detrás de la Terminal de Autobuses de Oriente (ADO) y a escasos metros del sitio donde operan las combis con destino a Champotón.

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De acuerdo con testimonios de habitantes del sector, se escucharon entre cinco y siete detonaciones de arma de fuego, seguidas por el rugir de motores de vehículos que se alejaban rápidamente de la zona. Minutos después, algunos vecinos observaron varios casquillos percutidos sobre el pavimento, por lo que dedujeron que se trató de un ataque directo.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de la Dirección de Seguridad Pública arribaron al lugar y procedieron a acordonar el área para preservar posibles evidencias. Posteriormente, se sumaron efectivos de la Guardia Nacional, así como personal de la Fiscalía General del Estado y del Ministerio Público.

Autoridades llegaron al lugar para preservar posibles evidencias. / Por Esto.

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento de indicios balísticos, la toma de declaraciones a posibles testigos y la revisión de cámaras de videovigilancia ubicadas en los alrededores, con el objetivo de obtener información que permita identificar a los responsables.

Hasta el cierre de esta edición , las autoridades no habían confirmado personas lesionadas ni detenidos relacionados con estos hechos. La investigación quedó a cargo de la unidad especializada en delitos de alto impacto de la Fiscalía, que trabaja para esclarecer lo ocurrido y determinar el móvil de este presunto ataque armado.

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La presencia de unidades policiacas y federales generó expectación entre vecinos y comerciantes de la zona, quienes permanecieron atentos al desarrollo de las investigaciones.

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