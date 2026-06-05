Rematarían edificio de la Canaco Campeche para pagar millonaria deuda de 11.5 MDP

Ante la sentencia para cubrir el adeudo de 11 millones 500 mil pesos que no se le pagó a dos tiendas de conveniencia en el programa Vales Canaco de 2022, la opción para cubrir el monto es la venta del edificio de la Cámara Nacional de Comercio.

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El vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la Canaco Campeche, Jesús Antonio Quiñones Loeza, confirmó que tras el litigio judicial que favorece a las dos empresas a quienes no se les pagó en 2022, se retoma la opción de vender las instalaciones para obtener los recursos y cubrir los adeudos.

Recordó que en el 2022 la directiva de ese entonces detectó el quebranto financiero al no tener el dinero para cubrir el programa Vales Canaco, por lo que interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado de Campeche por los delitos de abuso de confianza y falsificación de documentos.

De la demanda contra quien resulte responsable que se hizo en el 2022, dijo que la investigación sigue, sin embargo, hasta la fecha no hay detenciones de los implicados en los delitos de abuso de confianza y falsificación de documentos.

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